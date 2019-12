Gebruikstips voor je aansprakelijkheidsverzekering

Wordt de schade afgewezen? Vraag om duidelijke onderbouwing en blijf volhardend. Draag schriftelijke bewijzen aan voor dekking en om te bewijzen waarom de schade wèl voldoet aan de verzekeringsvoorwaarden.

Neem contact op met de verzekeraar. In veel gevallen zal de verzekeraar toch een bedrag uitkeren. In sommige gevallen is er coulance mogelijk, zoals bij uitzonderlijke en/of emotionele schades.

Kom je er met de verzekeraar niet uit, stap dan naar het Klachteninstituut Financiële Dienstverleners (Kifid). Bij klachten over zorgverzekeringen richt je je tot de geschillencommissie Zorgverzekeringen. Check dan of de verzekeraar is aangesloten bij het Klachtenkompas en zet je klacht openbaar.