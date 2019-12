Help, ik heb schade gemaakt op vakantie!

Het zal je maar gebeuren; je veroorzaakt per ongeluk schade aan je vakantiehuisje, of de sleutel van het gehuurde kluisje vol waardevolle spullen raakt vermist. Zowel de reis- als de aansprakelijkheidsverzekering biedt soelaas – maar niet altijd.

Dekking op de aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (kortweg AVP) dekt in de regel géén schade aan zaken die je van een ander geleend of gehuurd hebt. Dit geldt bijvoorbeeld voor een gehuurd kluisje.

Een uitzondering is schade aan 'een voor vakantiedoeleinden gehuurd vakantieverblijf'. Maar deze dekking is niet onbeperkt.

Niet gedekt in Nederland

Bij sommige aanbieders moet het gaan om een vakantiehuisje over de grens. Aansprakelijkheidsschades aan een gehuurde vakantiewoning in Nederland zijn niet gedekt bij:

Avéro Achmea

BLG

Centraal Beheer

De Nederlanden van Nu

Generali

Huis in Eén Verzekeringen

Interpolis

London

Reaal

SNS.

Bij Zelf en nowGo geldt bij gedekte aansprakelijkheidsschade aan een gehuurd vakantieverblijf een verhoogd eigen risico van €450.

Brandschade

Brandschade aan het huisje is altijd gedekt. Brandschade aan de inboedel is gedekt bij alle aanbieders behalve Univé.

Doorgaans wordt brandschade vergoed tot het verzekerd bedrag (variërend van €1 tot €2,5 miljoen)

Bij ABN Amro tot maximaal €75.000 per gebeurtenis

Bij de Nederlanden van Nu, Generali en InShared tot maximaal €125.000

Waterschade

Waterschade aan vakantiewoning en inboedel wordt door slechts de helft van de aanbieders onbeperkt vergoed. Avéro Achmea en Interpolis vergoeden als enige ook aansprakelijkheidsschades die anders dan door brand of water zijn veroorzaakt. In dat geval wordt maximaal €500 per gebeurtenis uitgekeerd.

Dekking op de reisverzekering

Ook de reisverzekering kan (aansprakelijkheid voor) schade aan het logiesverblijf vergoeden. Meestal is dit standaard meeverzekerd in de basisdekking of met de bagagedekking van de reisverzekering. De verzekerde bedragen liggen beduidend lager dan die bij de AVP en variëren van €100 tot doorgaans €500. Alleen Klaverblad springt eruit, met een maximumvergoeding van €25.000.

Verloren kluissleutel

5 doorlopende reisverzekeringen vergoeden niet de schade aan het vakantieverblijf. Het zijn die van:

Centraal Beheer

Generali

Hema

InShared

Interpolis

Bij de reisverzekeringen waarbij dit wel gedekt is, wordt ook schade als gevolg van verlies of diefstal van een kluissleutel vergoed.

Bekijk en vergelijk in onze online vergelijkers alle aansprakelijkheidsverzekeringen en doorlopende reisverzekeringen op voorwaarden en premies.

Bron: MoneyView/Consumentenbond

