Meeverzekerden verzekering aansprakelijkheid

Wie zijn verzekerd?

Met een polis voor een alleenstaande zijn verzekerd:

de verzekeringsnemer zelf

huispersoneel (voor zover hun aansprakelijkheid verband houdt met werkzaamheden voor de verzekerde)

logés (als jouw logés schade veroorzaken aan derden. Voor schade door logés aan je eigen spullen geldt géén wettelijke aansprakelijkheid. Als jouw kind bij een ander thuis iets kapotmaakt, kun je dit alleen claimen als er sprake is van een 'oppasclausule')

Met een gezinspolis zijn daarnáást verzekerd:

de echtgenoot/echtgenote of geregistreerde partner

in gezinsverband samenwonende personen

minderjarige kinderen

meerderjarige, ongehuwde kinderen die bij de verzekerde inwonen of voor studie uitwonend zijn

ouders, grootouders en schoonouders, ongehuwde bloed- en aanverwanten die bij de verzekerde inwonen

Schade aan anderen veroorzaakt door je huisdieren is door elke aansprakelijkheidsverzekering gedekt. Aansprakelijkheid tussen verzekerden onderling is alleen gedekt in geval van letselschade. Als je kind bijvoorbeeld iets stukmaakt in je eigen huis (materiële schade), is dat niet gedekt op de AVP.

Als de gezinssamenstelling verandert

Als jij en je partner gaan trouwen of samenwonen, heb je aan 1 aansprakelijkheidsverzekering genoeg. Je kunt 1 polis opzeggen, maar je moet bij de andere verzekeraar wel aangeven dat er (minstens) 1 verzekerde op de polis bijkomt.

Bij veel verzekeraars moet je het melden als er een kind geboren is. Bij de volgende verzekeraars hoeft dit niet en zijn kinderen automatisch meeverzekerd op een gezinspolis:

ABN Amro

ANWB

Aon Direct

ASR

Centraal Beheer

Ohra

Unigarant

Univé

Woongarant

ZLM

Echtscheiding

Bij een echtscheiding is het verstandig als beide partners een eigen aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Maar je hoeft kinderen maar op 1 polis mee te verzekeren. Het ligt voor de hand daarbij te kiezen voor de ouder waar een kind woont. Bij veel verzekeraars zijn kinderen die bij de andere ouder wonen 'gewoon' meeverzekerd, maar bij sommige alleen op momenten dat ze bij jou logeren. Bij de volgende verzekeraars zijn kinderen die bij de andere ouder wonen níet verzekerd op de polis van de ouder waar ze niet wonen:

Aegon

Aon

Avéro Achmea

Klaverblad

Reaal

SNS

Verzekeruzelf.nl

