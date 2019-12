Update november 2016

Inmiddels is uit de voorkant van de verpakking duidelijk op te maken dat er ook appel in zit.

Smaakverwarring

Wie Dubbel Friss koopt moet goed opletten! In de Dubbel Frisss Witte druif & Citroen zit meer appelsap dan in de Appel & Perzik light variant. Waar weer meer witte druivensap in zit. Snap jij het nog? FrieslandCampina wel: De vruchtenmix zorgt voor de juiste smaakbalans. En de vruchten die zijn afgebeeld geven aan om welke smaak het gaat. Jammer dat die smaakbalans niet terugkomt op de voorkant van het pak