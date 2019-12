De Week van Olof

Meeste notarissen vaag over tarieven

De notaris zie je hooguit een paar keer in je leven: bijvoorbeeld bij het kopen van een huis of het opstellen van een testament. Natuurlijk wil je weten bij wie je het beste terecht kunt én welke tarieven ze dan rekenen. Maar nog geen 7% van de notariskantoren blijkt bereid inzage te geven in de tarieven. We hebben woensdag tegenover de beroepsorganisatie laten weten dat we dit niet ok vinden.

Slechts 44 van de ruim 700 notariskantoren in Nederland – nog geen 7% - blijkt bereid om onderzoekers van de Consumentenbond inzage te geven in hun tarieven voor testamenten. Dat vinden wij niet uit te leggen en dat hebben we de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie woensdag laten weten.

Notarissen kunnen heel wat transparanter over hun kosten zijn, vinden wij. Er valt namelijk ook echt wat te kiezen: de tarieven die we wel te zien krijgen, blijken behoorlijk uiteen te lopen. Het laten opmaken van een testament voor één persoon zonder kinderen kost tussen €200 en €600. Voor een stel met kinderen is dit €450 tot ruim €1000.

Vorig jaar kwam al aan het licht dat notarissen regelmatig hogere kadasterkosten in rekening brengen dan zij zelf kwijt zijn. Deze notarissen schrijven een hypotheekakte zelf in tegen een lager tarief (€78,50) en berekenen vervolgens een hoger tarief door aan de consument (€137,50).

We hebben het bestuur van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op deze punten om opheldering gevraagd. De beroepsorganisatie erkent dat het beter kan en wil met ons in gesprek om te komen tot helderder offertes en tarifering.

Heb je een notaris nodig? Dan doe je er altijd goed aan om meerdere offertes op te vragen. Laat de totaalprijs opnemen, of een uurprijs met een nauwkeurige inschatting van de benodigde tijd. Wees alert op bijkomende kosten. Heb je geen maatwerk nodig, dan ben je online vaak goedkoper uit. Op vergelijkingssite degoedkoopstenotaris.nl vind je een indicatie van de tarieven.

