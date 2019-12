Onderzoek OV-Chipkosten

Rover heeft onderzoek gedaan naar de belangrijkste kosten van de OV-Chipkaart in Nederland en deze vergeleken met soortgelijke OV-vervoersbewijzen in diverse Europese landen en steden. De resultaten spreken voor zich: de Nederlandse OV-Chipkaart op alle onderdelen duurder dan de rest en is bovendien het minst lang geldig.