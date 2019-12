Bellen naar het buitenland via een vaste of mobiele telefoon is behoorlijk prijzig. Een slim alternatief is dan om te bellen via internet. Gratis bellen is mogelijk via software van bijvoorbeeld Skype of Viber. Dat is beschikbaar voor op je pc, Mac, tablet of smartphone.

Hoe werkt gratis bellen via internet?

Om te bellen via internet heb je een apparaat nodig dat verbonden is met internet. Denk aan desktop, laptop, tablet of smartphone.

Op dit apparaat installeer je een programma voor internettelefonie. Zorg er wel voor dat degene die jij wilt bellen hetzelfde programma gebruikt.

Zorg voor een microfoon en speakers, als deze nog niet ingebouwd zitten in het apparaat wat je gebruikt.

Als je een videogesprek wilt, heb je een webcam nodig. Ook deze zit vaak al ingebouwd. Je kunt een webcam ook los aansluiten.

Populaire programma's voor gratis bellen via internet

Bellen met Skype

Skype is met honderden miljoenen gebruikers wereldwijd het meest gebruikte programma om te bellen via internet. De software kan worden geïnstalleerd op alle bekende computersystemen (Windows, Mac OS X en Linux), op veel smartphones (iPhone, Android, BlackBerry) en ook op Android-, Windows-tablets of iPads. Behalve gratis bellen via internet naar Skype-accounts, kun je ook tegen betaling naar vaste en mobiele lijnen bellen. Hiervoor kun je kiezen om te betalen per minuut of een abonnement per land of voor de hele wereld te nemen.

Lees hoe Skype werkt.

Download Skype

Bellen met WhatsApp

Naast Skype wint ook WhatsApp aan populariteit op het gebied van bellen via internet. Het is een simpele manier van bellen 'zonder' dat het je geld kost. Je verbruikt geen belminuten, maar wel data uit je bundel. Behalve als je op gratis wifi of eigen wifi zit. 4 minuten bellen kost je qua data circa 1 MB, wat relatief goedkoop is. Wel is WhatsApp tot nu toe alleen beschikbaar voor Android, iOS en Blackberry 10 gebruikers.

Lees onze bevindingen over bellen met WhatsApp.

FaceTime

Op apparaten van Apple zoals de MacBook, iMac, iPhone, iPad en iPod Touch kun je gebruikmaken van FaceTime voor een audio- of videogesprek. Helaas kan er geen contact worden gelegd met Androidgebruikers.

Viber

Dit programma lijkt op Skype en stelt je in staat om gratis naar elkaar te bellen, berichten te sturen en afbeeldingen te delen. Viber is er voor de meeste apparaten, van pc en Mac tot aan iPhone, Androidsmartphones, iPad, BlackBerry smartphones, Nokia smartphones en tablets. De app kan gebruikt worden over wifi, maar ook over het mobiele netwerk (3G en 4G). Tegen lage tarieven kun je met Viber ook naar vaste en mobiele telefoons bellen die geen gebruik maken van Viber.

De privacy bij Viber is in het geding omdat de app je complete adresboek naar hun eigen server kopieert. Volgens Viber gebruiken ze dit echter alleen om te zien wie van je contacten nu of in de toekomst ook Viber gebruikt. Het wordt niet permanent opgeslagen; verwijder je Viber dan wordt de kopie ook verwijderd (zo staat in de voorwaarden). Viber is beschikbaar in het Nederlands. Lees ook onze review van Viber.

Als het gaat om beeld- en geluidskwaliteit ontlopen de programma's elkaar niet veel. De snelheid van de computer en de internetverbinding zijn bepalender, maar dit staat los van de keuze van de software.

Bellen naar een vast- of mobiel nummer

Bellen via internet naar vaste of mobiele telefoons kan wel, maar is niet gratis; je moet er beltegoed voor kopen. De tarieven - zoals die van Skype - zijn meestal erg aantrekkelijk. Er is een app voor internetbellen die soms nóg goedkoper naar gewone telefoons kan bellen: Talk360 (vroeger RingCredible genaamd). Lees onze review van Talk360/RingCredible.

Benieuwd welke telefoniepakketten de internetproviders aanbieden? Of ben je juist op zoek naar een pakket met alleen internet en tv? Check dan onze alles-in-1 -provider-vergelijker.

Lees ook: