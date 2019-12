Accessoires voor autostoeltjes

Een bekend fenomeen: onderweg in de auto wurmen kinderen zich uit hun autostoeltje, maken de autogordel los of vallen in een ongemakkelijke houding in slaap. Er zijn allerlei accessoires te koop om dit soort problemen te voorkomen. Maar zijn die wel zo handig en veilig? Wij bekeken er 13.

Wat mag (niet)

Kinderen (kleiner dan 135 cm) mag je in de auto alleen meenemen in een goedgekeurd autostoeltje. Je kunt die stoeltjes niet te veel aanpassen. De wettelijke goedkeuringseisen laten dat niet toe. Dat geldt voor zowel het kinderzitje als de autogordel.

In het uiterste geval kunnen bij een ongeval sommige accessoires de kans op letsel vergroten en/of problemen met de verzekeraar opleveren. Dat betekent dat je niet zomaar alles wat in de (web)winkel ligt kunt gebruiken. Online vind je allerlei hulpmiddelen die je kind in bedwang houden of het verblijf in de auto veraangenamen. Het is vaak lastig te beoordelen wat je wel of niet veilig kunt gebruiken. Een veilige keuze is om - indien mogelijk - originele accessoires van de fabrikant van het kinderzitje te gebruiken.

In het algemeen geldt dat accessoires de kans op letsel bij een botsing niet mogen vergroten en dat ze een snelle bevrijding door hulpdiensten niet mogen belemmeren. Het kind moet met één handeling (druk op de rode knop) te bevrijden zijn door bijvoorbeeld reddingswerkers. Accessoires die extra handelingen vragen of de rode knop afdekken raden we op dit punt af.

Tegen deze achtergrond bekeken we 13 producten, slechts 3 daarvan krijgen een (min of meer) positief oordeel.

Accessoires om ontsnappen te voorkomen

Veilig te gebruiken

5-Point Plus Anti Escape System

Het 5-Point Plus Anti Escape-systeem maak je met klittenband aan het harnasje van het kinderzitje vast. Het voorkomt dat het kind zich met zijn of haar armen uit het harnasje loswrikt.

Dat werkt vooral bij kleine kinderen goed. Het Cosatto Hug Isofix-kinderzitje dat we in 2016 hebben getest, is er standaard mee uitgerust. Het bleek geen nadelige invloed te hebben.

Afraders

Buckle-upp gordelslot

De Buckle-upp is een stoffen hoes die met klittenband aan het gordelslot van het harnasje van een kinderzitje is bevestigd. Het bedekt de ontgrendelknop van het slot en voorkomt dat het kind het harnasje ontgrendelt. Dat afdekken van de rode knop is in principe onwenselijk omdat hij in geval van nood niet snel ontgrendeld kan worden.

Voor babydragers geldt een uitzondering omdat deze vaak met kind en al uit de auto worden getild. Dan is losmaken van het harnasje niet nodig. Daarom kun je dit product eigenlijk alleen voor babyzitjes gebruiken. Maar erg zinvol is het bij hen niet, want zij kunnen zichzelf niet zo snel losmaken. Het nut is dus op z’n best twijfelachtig.

Extra gordelclip

De gordelclip, die het harnasje op borsthoogte bij elkaar trekt om ontsnappen te verhinderen, was lange tijd taboe. Het vergt immers een extra handeling om in geval van nood het kind te bevrijden. Maar voor de nieuwe R129 norm (i-Size norm) is een nieuwe afweging gemaakt. Een clip is nu toegestaan om het harnasje bijeen te houden.

We testten al eerder diverse stoeltjes die er standaard mee zijn uitgerust en die gaven goede resultaten in de botsproeven. Losse clips uit de accessoire-handel zijn een ander verhaal.

De clip die we kochten kon alleen onder de ‘shoulder pads’ bevestigd worden waardoor de clip niet op borsthoogte maar ter hoogte van de buik kwam te zitten. Dat kan bij een botsing de buik zo zwaar belasten dat het kind inwendig letsel oploopt. Ook verzekeringstechnisch kan dat problemen geven.

Auto BeltLock Stop

Deze kunststof afdekkap wordt over het slot van de autogordel geplaatst. Hierdoor kan de rode knop om de gordel te ontgrendelen niet meer met de hand worden ingedrukt; dat kan alleen met een smal voorwerp zoals een sleutel. Zo kunnen kinderen op een zittingverhoger zich niet losmaken. Maar: dit belemmert een snelle bevrijding na een ongeval, daarom raden we dit product af.

Overigens zijn nieuwe auto’s voorzien van gordelwaarschuwingen die de bestuurder onmiddellijk informeren wanneer een kind op de achterbank de autogordel ontgrendelt. Stoppen en corrigeren is dan het advies.

Voor slapende kinderen

Veilig te gebruiken

Nekkussen

Wanneer de rugleuning van het kinderzitje te rechtop staat, zal het hoofd van een slapend kind naar voren op de borst vallen. Voor de ondersteuning van het hoofdje, zijn er verschillende nekkussens te koop. Losse zijn wat minder stabiel dan kussens die bijvoorbeeld met klittenband worden vastgezet.

Nekkussens ondersteunen het hoofdje en verkleinen het risico dat het slapende kind naar voren kantelt. Het is belangrijk om een geschikte maat te kiezen.

Let op: de NapUp valt binnen de categorie nekkussens, maar is een speciaal geval. Dit is een extra hoofdsteun die met 2 riemen aan de rugleuning van het kinderzitje wordt bevestigd. Wanneer het kind in slaap valt, kan de in deze NapUp-geïntegreerde hoofdband worden neergeklapt. De hoofdband dient om het hoofdje te ondersteunen en te voorkomen dat het naar voren valt.

De zijwangen van de NapUp zitten tegen het hoofd van het kind. Het is maar zeer de vraag of een kind dat fijn vindt. Bij een botsing zal de hoofdband losschieten en verder geen negatieve invloed hebben.

Afrader

Belt UP

De Belt UPP is een extra gordel voor zittingverhogers met een rugleuning. Hij wordt aan het heupdeel en het diagonale deel van de autogordel vastgemaakt. Het kind wordt kruislings ingegordeld met de auto-gordel en de extra-gordel, waarbij de extra gordel ervoor zorgt dat het slapende kind beter op zijn plek blijft.

Ook hierbij geldt: de Belt Upp belemmert een snelle bevrijding in noodgevallen, daarom raden we hem af.

Kleinere kinderen zijn vaak minder stabiel en slapen vaker. Die kun je daarom beter zo lang mogelijk in een peuterzitje met een harnasje vervoeren in plaats van op een zittingverhoger.

Om de autogordel beter te laten passen

Afraders

RiveMove

Is de middelste zitplaats te krap? Staat het autostoeltje ‘scheef’ ten opzichte van de autogordel? Met de RiveMove-adapter verplaats je de Isofix-bevestigingspunten zijdelings en los je dit op. Je kunt het stoeltje naar het portier verplaatsen waardoor er op de middelste zitplaats meer ruimte is of je kunt het stoeltje echt goed ten opzichte van de autogordel positioneren.

De RiveMove kan alleen gebruikt kan worden in combinatie met zittingverhogers met of zonder rugleuning. Ook kan het alleen in autotypen die in de gebruiksaanwijzing genoemd worden. Eerlijk gezegd bereik je hetzelfde door de stoel zonder Isofix-bevestiging te gebruiken (voor zittingverhogers is Isofix namelijk nauwelijks veiligheidsverhogend; het is meer om de verhoger makkelijk vast te zetten).

De RiveMove is nadrukkelijk niet geschikt voor gebruik met baby- en/of peuterstoeltjes met Isofix omdat die de bevestiging veel zwaarder belasten, waarschijnlijk te zwaar.

LifeHammer Gordelgeleider

De LifeHammer-veiligheidsgordelgeleider is een extra gordel die wordt bevestigd aan het diagonale deel van de autogordel die zo bij de nek van het kind weggehouden wordt. Zo’n oplossing kan nooit een autostoeltje vervangen. Zelfs in combinatie met een zittingverhoger raden we dit niet aan omdat het de krachten op de autogordel beïnvloedt.

Een zittingverhoger met rugleuning verdient veruit de voorkeur boven de Lifehammer.

Gordelkussen en gordelgeleider

Deze 2 producten kochten we in 1 pakket. De inhoud bestaat uit een riemkussen om aan het diagonale deel van de autogordel te bevestigen en een driehoekige gordelgeleider die de diagonale en heupgordel naar elkaar toetrekt. Zo wordt de autogordel weggehouden van de nek van het kind.

We hebben grote bezwaren tegen dit soort gordelgeleiders, die ook los te koop zijn. Ze trekken in een frontale botsing niet alleen het diagonale gordeldeel naar beneden, maar ook de heupgordel naar boven. Die laatste loopt dan niet meer over het benige bekken, maar over de gevoelige buik van het kind, met grote kans op ernstig letsel als gevolg. Gordelgeleiders kunnen en mogen nooit een goedgekeurd autostoeltje vervangen. Afrader dus!

Beter is het om een kind in een zittingverhoger met rugleuning te laten zitten. Op die manier wordt de gordel correct over het lichaam geleid en biedt het bescherming bij frontale botsingen en botsingen van opzij.

Gordelslotverlenging

Een verlengstuk in het gordelslot geeft meer ruimte als er bijvoorbeeld 3 mensen op de achterbank moeten zitten. Op deze manier steunt het gordelslot vaak op het autostoeltje en zal het tijdens een botsing zo belast worden dat het open breekt met alle gevolgen van dien.

In de goedkeuringseisen voor autogordels en kinderzitjes liggen hiervoor gedetailleerde eisen vast waar dit product niet aan voldoet. We raden dit product daarom ook af.

Als het warm of koud is

Veilig te gebruiken

Wintervoetenzak

Deze met ‘bont’ gevoerde voetenzak met ritssluiting gaat in het babystoeltje. Er zijn openingen voor het harnasje (3-punts of 5-punts) en de sluiting, zodat het kindje in de voetenzak gezekerd kan worden. Dit is een goed alternatief voor dikke winterkleding waarmee het vaak lastig is het harnasje strak aan te trekken.

De sluiting van het harnasje is afgedekt in deze zak. Daarom kan hij alleen gebruikt worden in babydragers. Deze worden in noodgevallen samen met het kind uit de auto getild, het harnas hoeft dus niet te worden ontgrendeld.

Mogelijk voldoet zo’n voetenzak niet aan de eisen wat betreft schadelijke stoffen en ontvlambaarheid.

Zomerhoes

Hoezen van badstof zijn prettig als het buiten warm is. Ze zijn er voor verschillende modellen kinderzitjes. Je gebruikt ze over de originele stoelhoes van het stoeltje, die daardoor ook niet vies wordt. Je mag ze nooit gebruiken in plaats van de originele hoes omdat die mede bijdraagt aan de bescherming in een botsing.

Een stoelhoes kan waarschuwingen en instructies op het origineel afdekken. En je weet niet of er schadelijke stoffen in zitten en of ze snel ontvlambaar zijn. Maar er zijn ook hoezen die rechtstreeks door de fabrikant van het kinderzitje worden aangeboden en die aan alle wettelijke eisen voldoen.

