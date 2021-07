Test autostoeltjes: niet allemaal schoon en veilig

Ongewenste stoffen

In 3 stoeltjes troffen we ongewenste stoffen aan. Ondanks de goede scores in de botsproeven en gebruiksgemak heeft dit geleid tot een lage(re) eindscore.

In de zwarte bekleding van de BeSafe iZi Go Modular X1 i-Size troffen we vrij hoge concentratie naftaleen. Hiervan wordt aangenomen dat het kankerverwekkend is. De fabrikant vond de bron van de vervuiling en nam maatregelen dit voortaan te voorkomen. Dit stoeltje wordt ook verkocht onder de merknamen Stokke en Bebezen voor bij de kinderwagen. In deze varianten bleek geen naftaleen aanwezig.

Sporen van naftaleen vonden we ook in de Swandoo Marie II. Bezitters van zo’n stoeltje kunnen hun vervuilde stoelhoes omruilen voor een schone.

De ‘schouderkussentjes’ onder het gordeltje van de Osann Oreo 360 bevatte ftalaten . Dit stofje is mogelijk schadelijk voor schild- en hersenklier. Bezitters kunnen de kussentjes voor ftalaat-vrije exemplaren omruilen bij Osann.

Onveilig

Eerder meldden we al het veiligheidsprobleem in de Isofix basis van de Chicco Kiros. Bezitters kunnen de basis kosteloos omruilen voor een beter onderstel.

Ook getest

In de Axkid One+ wordt je kind tot 6 jaar achteruitkijkend vervoerd. Dat is ongebruikelijk en vraagt flink wat ruimte in je auto. Het biedt wel goede bescherming bij botsingen.

De Maxi-Cosi Tinca, een goedkoper model in het aanbod van Maxi-Cosi lijkt de Cabriofix te vervangen. Opvallend is dat het stoeltje op een Isofix onderstel staat. Hierop kan alleen de Tinca geklikt worden en (nog) geen volgende stoeltje.

Ook de Maxi-Cosi Marble heeft een specifiek Isofix onderstel waarop niets anders past. Je kunt je kindje er een half jaar langer in vervoeren dan in de Tinca.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke autostoeltjes goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. Het beste autostoeltje

Onze test

We testten de autostoeltjes op bescherming van een kind bij een frontale botsing. Ook bij een botsing van opzij. We testen zwaarder dan de norm. Op deze manier kunnen we laten zien welke autostoeltjes meer bieden dan het wettelijk minimum. Daarnaast kijken we ook naar het gebruiksgemak en het comfort voor het kind.