Eerste indruk|De Duitse bank N26 biedt een gratis betaalrekening aan voor Nederlanders, met een gratis (debit) Mastercard en Maestro-betaalpas. Daarmee is de rekening goedkoper dan alle Nederlandse betaalrekeningen. Wat zijn de kosten en de voor- en nadelen? Is de betaalrekening een aanrader?

Update januari/juli 2019:nieuw pakket

Nederlandse klanten kunnen bij de Duitse Bank tegenwoordig uit 2 pakketten kiezen: N26 en N26 Black (sinds juli N26 You). De N26 betaalrekening is nog steeds gratis.

N26 You (voorheen N26 Black)is de betaalde variant. Voor €9,90 per maand krijg je onder andere een Mastercard. Hiermee kun je gratis geld opnemen in euro's en gratis betalen en geld opnemen in alle vreemde valuta's.

Al je aankopen zijn verzekerd. De verzekering dekt onder meer aankopen via je account, vertraagde vluchten en diefstal van je mobiel. N26 You heeft een minimale contractduur van 1 jaar. De vaste kosten zijn wel hoog in vergelijking met betaalrekeningen zoals Revolut en Transferwise.

Actuele prijzen vind je op de website van N26.com.

Goedkope optie voor Nederlanders

De rekening van N26 is goedkoper dan alle Nederlandse betaalrekeningen. Als je nu een rekening opent is de Mastercard nog gratis, maar ook als de bank in de toekomst kosten in rekening gaat brengen voor de Mastercard (€34,80 per jaar) behoort de betaalrekening nog tot de goedkoopste opties.

Opvallend is dat betalingen in vreemde valuta met zowel de creditcard als de betaalpas gratis zijn. Er wordt dus geen koersopslag of vast bedrag per betaling in rekening gebracht.

De Consumentenbond is voorstander van meer concurrentie tussen banken en is daarom blij met nieuwe aanbieders van betaalrekeningen. Of de betaalrekening van N26 een goed alternatief is, hangt uiteindelijk af van je persoonlijke voorkeuren.

Voordelen

Gratis betaalrekening.

Gratis Mastercard (nu gratis, regulier tarief €34,80 per jaar).

Gratis Maestro-betaalpas (als je tenminste €100 op je rekening hebt staan).

De Mastercard is een debit creditcard, je betaalt direct van je betaalrekening, dus er is geen hoge rente voor gespreid betalen en je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt.

Betalingen buiten eurolanden met de Mastercard en Maestro-betaalpas zijn gratis.

Geld overboeken naar het buitenland via TransferWise; vaak voordeliger dan via de bank.

Nadelen

Website, app en klantenservice zijn in het Engels.

Niet mogelijk om met iDeal te betalen.

De Mastercard biedt geen aankoopverzekering, zoals gewone creditcards, dus je hebt geen aankoopverzekering.

Je kunt geen gebruikmaken van de Overstapservice.

Wat is de N26 betaalrekening?

N26 is een Duitse bank waarbij consumenten uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland, een gratis betaalrekening met Mastercard kunnen openen. Nederlanders kunnen ook een gratis Maestro-betaalpas ontvangen als zij tenminste €100 op hun rekening hebben staan. Dat is handig, want in veel Nederlandse winkels kunnen je alleen met Maestro betalen.

De bank is gericht op bankieren met je telefoon. Je kunt bankieren via de app (voor Android en iOS), maar je kunt ook inloggen via de webpagina van N26.

N26 heeft een Duitse bankvergunning. Voor banken met een Duitse bankvergunning geldt in geval van een faillissement een wettelijke garantie tot €100.000, dezelfde dekking als in Nederland.

De belangrijkste kosten

Kosten rekening en pasjes

Betaalrekening: gratis.

Mastercard: op dit moment (oktober 2017) nog gratis, anders €34,80 per jaar.

Maestro-betaalpas: gratis.

Zowel de betaalrekening als de betaalpas en creditcard zijn gratis. Dat is een stuk goedkoper dan de goedkoopste Nederlandse rekening. Zodra er kosten in rekening gebracht gaan worden voor de Mastercard, behoort de rekening van N26 nog steeds tot de goedkoopste opties.

Het is niet bekend wanneer N26 kosten in rekening gaat brengen voor de Mastercard. Wie op dit moment een rekening opent betaalt (voorlopig) geen kosten.

Kosten betalen en geldopnames

Betalingen met Mastercard en Maestro-betaalpas in euro's en vreemde valuta: gratis.

Geldopnames met Mastercard (in euro): 5 opnames per maand gratis, daarna €2 per opname.

Geldopnames met Mastercard in niet-eurolanden: 1,7% van opgenomen bedrag.

Geldopnames met Maestro-betaalpas (in euro): €2 per opname.

Geldopnames met Maestro-betaalpas in niet-eurolanden: €2 per opname + 1,7% van het opgenomen bedrag.

Bij geen enkele Nederlandse bank is betalen in vreemde valuta gratis, maar met de Mastercard en Maestro-betaalpas van N26 wel.

Voor geldopnames kun je als klant bij N26 beter je Mastercard gebruiken, terwijl het bij Nederlandse banken juist vaak goedkoper is met je betaalpas. Neem je contant geld op of ga je op vakantie naar een land buiten de eurozone? Let dan goed op welke pas je gebruikt.

Overige kosten

Geld overboeken in vreemde valuta loopt via Transferwise.

Vervangende Mastercard of Maestro-betaalpas: €10.

Lees ook: