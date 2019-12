Princess Personal Blender

Personal Blender: review

Met de Personal Blender 21800 hebben we een aantal smoothies, shakes en drinkontbijtjes gemaakt. De resultaten mochten er zijn! Hier onze conclusies over het apparaatje.

Mixen

De Personal Blender is een erg handige en makkelijk te gebruiken blender. Hij mixt alles goed en snel. Zelfs nootjes, ijsblokjes en bevroren fruit worden moeiteloos fijngehakt. Tijdens gebruik blijft de blender stevig staan.

Ingrediënten

Je kunt veel ingrediënten tegelijk in de beker stoppen, zodat je niet steeds de beker los hoeft te draaien om iets toe te voegen. Zelfs met een hele volle beker weet de blender raad, dus heb je in één keer je shake klaar.

De blender is eenvoudig in gebruik en eenvoudig schoon te maken. Alleen de rand van de messenunit bereik je wat lastiger met de afwasborstel.

Ergonomisch

De beker is ergonomisch gevormd, wat drinken prettig maakt. Bij het drinken uit de deksel valt soms de dop van de drinktuit wel in je oog. De deksel sluit goed af, waardoor je hem makkelijk kunt meenemen of in de koelkast bewaren. Na gebruik is de deksel handig te bewaren als je de blender opbergt; je klikt hem op de bodem van de fles. Door het kleine formaat neemt het apparaat weinig ruimte in.



Personal Blender: wat is het?

De Personal Blender 21800 is een compacte blender van Princess. De beker waar je je shake, sap, smoothie of drinkontbijt in klaarmaakt kun je afsluiten en meenemen.

Drinkontbijt

De beker heeft een inhoud van 600 ml. Daarin stop je de ingrediënten voor je drinkontbijt, smoothie, sap of shake. Vervolgens draai je de messenunit erop en plaatst hem op de motor van 250W.

Drinktuit

Op de blender zit slechts een knop die je ingedrukt houdt om te mixen. Daarna kun je de bijgeleverde deksel met drinktuit op de beker draaien, zodat je geen geknoei hebt met overschenken. De beker kun je zonder zorgen meenemen of in de koelkast bewaren. Hij heeft inkepingen voor je vingers, wat het vasthouden prettiger moet maken.

De deksel kun je bij het opbergen van de blender op de bodem van de beker klikken.