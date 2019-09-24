Test klantenservice energieleveranciers

Er zitten grote verschillen in de wachttijden van de 8 energieleveranciers. Bij een deel zijn de wachttijden acceptabel, maar bij de overige moeten we (veel) te lang wachten.

De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Zeven van de 8 leveranciers zijn via sociale media te bereiken. Drie zijn op elk moment te mailen en 2 alleen buiten openingstijden van de klantenservice. Met enkele bedrijven kun je chatten. Met 1 leverancier kun je ook whatsappen.