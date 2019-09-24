Test klantenservice energieleveranciers

Else Meijer Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:24 september 2019
Bij een deel van de onderzochte energieleveranciers worden we snel geholpen. Eén energieleverancier presteert zwaar onder de maat. De telefoon wordt niet binnen een half uur opgenomen en 1 op de 4 mails niet beantwoord. Deze scoort ook een 5,0 maar is niet de slechtste.
Op 1 na zijn de klantenservices via sociale media bereikbaar. Vier zijn zelfs ook (deels) in het weekend open.
Om de wachttijden te beoordelen, stelden we een aantal normen voor wat we voldoende vinden. Zo gaan we bij telefonisch contact uit van 1,5 minuut totdat je iemand aan de lijn krijgt die je vraag beantwoordt.
Er zitten grote verschillen in de wachttijden van de 8 energieleveranciers. Bij een deel zijn de wachttijden acceptabel, maar bij de overige moeten we (veel) te lang wachten.
De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Zeven van de 8 leveranciers zijn via sociale media te bereiken. Drie zijn op elk moment te mailen en 2 alleen buiten openingstijden van de klantenservice. Met enkele bedrijven kun je chatten. Met 1 leverancier kun je ook whatsappen.