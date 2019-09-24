icon-menu logo_footer preds symbol-afrader symbol-bestekoop symbol-besteuittest

Test klantenservice energieleveranciers

Test
|
Onze mysteryklanten benaderden 8 energieleveranciers via de telefoon, e-mail en sociale media. We beoordelen de bereikbaarheid, wachttijd en klanttevredenheid. Bij sommige energieleveranciers moet je lang wachten tot je antwoord krijgt op een vraag.
else meijer

Else Meijer   Expert Woning & HuishoudenGepubliceerd op:24 september 2019

Let op!
Je kijkt naar een test van wat langer geleden. De uitslag van de test kan inmiddels verouderd zijn.
Callcentremedewerkers

3 Highlights uit de test

  1. 1
    Grote verschillen in wachttijden

    Bij een deel van de onderzochte energieleveranciers worden we snel geholpen. Eén energieleverancier presteert zwaar onder de maat. De telefoon wordt niet binnen een half uur opgenomen en 1 op de 4 mails niet beantwoord. Deze scoort ook een 5,0 maar is niet de slechtste.

  2. 2
    Digitaal bereikbaar?

    Op 1 na zijn de klantenservices via sociale media bereikbaar. Vier zijn zelfs ook (deels) in het weekend open.

  3. 3
    Wachttijden

    Om de wachttijden te beoordelen, stelden we een aantal normen voor wat we voldoende vinden. Zo gaan we bij telefonisch contact uit van 1,5 minuut totdat je iemand aan de lijn krijgt die je vraag beantwoordt.

Welke klantenservices hebben wij getest?

  • Eneco
  • Essent
  • Energiedirect.nl
  • Engie
  • NLE
  • Nuon/Vattenfall
  • Budgetenergie
  • Delta

Conclusie

Er zitten grote verschillen in de wachttijden van de 8 energieleveranciers. Bij een deel zijn de wachttijden acceptabel, maar bij de overige moeten we (veel) te lang wachten. 

De mogelijkheden om digitaal contact op te nemen verschillen. Zeven van de 8 leveranciers zijn via sociale media te bereiken. Drie zijn op elk moment te mailen en 2 alleen buiten openingstijden van de klantenservice. Met enkele bedrijven kun je chatten. Met 1 leverancier kun je ook whatsappen.

Benieuwd naar de testresultaten?

Word lid en krijg direct toegang tot alle testresultaten van onze experts.

Word lid

Heb je al het juiste lidmaatschap? Log dan in

Artikelen binnen Keuzeadvies

Bespaar op energiekosten