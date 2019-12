Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

De Quickmill 820 is al jaren ongewijzigd en zal dat volgens de fabrikant de komende jaren ook zo blijven. De kwaliteit van de espresso is dan ook prima. De crema is mooi bruin en heeft een fijne structiuur. De espresso is enigszins romig en is niet waterig. Toch is de machine in het gebruik niet de makkelijkste. De gebruiksaanwijzing helpt beginnende espressodrinkers onvoldoende op weg. Beste resultaten kregen wij met de tweekopsfilter.