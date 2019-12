Panasonic Lumix DMC-LX10

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Deze mooie camera heeft een stevige plastic body met een draaibaar selfie-aanraakscherm. Hij heef goed geplaatste knoppen, met voldoende ruimte voor je duim op de achterkant waardoor hij makkelijk met één hand is vast te houden. Ook de navigatie in het menu werkt simpel. Opvallend is de Leica lens met multifunctionele ring en het toevoegen van gps- data via je smartphone.