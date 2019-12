Eerste indruk|Voor wie de gewone Philips Airfryer HD9220 te klein vindt, is er nu de Philips Airfryer XL. In de Airfryer XL past 300 gram meer friet dan in de gewone Airfryer. Wordt het resultaat net zo goed?

Philips Airfryer XL

Wie de gewone Philips Airfryer niet groot genoeg vindt, kan nu kiezen voor de Philips Airfryer XL, ook bekend onder de naam HD9240. In de Airfryer XL kun je maximaal 1000 gram frites tegelijk zonder toegevoegd vet klaarmaken. Dat is 300 gram meer dan in de gewone Airfryer.

Pluspunten:

Ongeveer anderhalf keer zo groot als de gewone Airfryer.

Digitaal display en tiptoetsen.

De frites worden wat beter gewaardeerd dan die uit de kleinere Airfryer.

Minpunten:

Duurder dan de kleine.

Maakt net zo veel herrie als de kleine.

Verbruikt meer stroom dan de kleine.

De test

We vergeleken de Airfryer XL HD9240 met de gewone Airfryer, oftewel de HD9220 (nu voor €145). In beide Airfryers maakten we diepvries-ovenfrites klaar, kroketten en bitterballen.

De Airfryers

In de Airfryer XL past ongeveer een derde meer, maar in omvang is hij nauwelijks groter dan de gewone Airfryer. Maar de XL ziet er wel een stuk gelikter uit dan de goedkoopste Airfryer-versie. Moet je het op de goedkope versie met twee draaiknoppen doen om de temperatuur en tijd in te stellen, op de Airfryer XL zit een mooi digitaal display met tiptoetsen. Je kunt bij de XL bovendien instellingen programmeren. En ook het handvat van de XL is net wat mooier en houdt beter vast. Een ander verschil is de gebruiksaanwijzing. Bij de Airfryer XL bestaat die uit één groot gevouwen vel papier van 63 x 59 cm. Een crime om iets op te moeten opzoeken. Die van de oude Airfryer is een veel gebruiksvriendelijker boekje op A5-formaat.

Maximale hoeveelheid

In beide Airfryers deden we de maximale hoeveelheid diepvries-ovenfrites. Dat komt voor de Airfryer XL neer op 1000 gram diepvriesfrieten, en voor de gewone op 700 gram. Als we zelf verse frites hadden gemaakt, had er 1200 gram in de XL gekund en 800 gram in de kleine. Omdat we de maximale hoeveelheid klaarmaakten, kozen we ook voor de maximale bereidingstijd. Bij de Airfryer XL is niet zo duidelijk in hoeverre je moet voorverwarmen. In de gebruiksaanwijzing staat wel hoe je moet voorverwarmen, maar niet in welke gevallen je dat moet doen. Bij de oude Airfryer staat onder de tabel met bereidingstijden dat je bij een koude Airfryer 3 minuten bij de bereidingstijd moet optellen.

Herrie

Als de Airfryers aan staan, valt gelijk op hoeveel herrie ze maken. De XL is daarin geen haar beter dan de kleinere Airfryer. Opgepast dus voor mensen met een open keuken.

Frites maken

Bij beide Airfryers is de maximale bereidingstijd ongeveer 20 minuten. Beide handleidingen raden aan om van tijd tot tijd de frietjes te schudden. Maar omdat we ervan uitgaan dat de meeste consumenten dat te veel gedoe vinden, of dat advies überhaupt niet zien, hebben we dat voor deze eerste indruk niet gedaan. Op het eerste gezicht is er weinig verschil tussen de frietjes. De Airfryer XL-frietjes zien er alleen ietsje bruiner uit. In smaak blijkt er meer onderscheid. De frietjes uit de Airfryer XL zijn wat knapperiger en minder slap dan die uit de kleinere Airfryer. Het lijkt erop dat in de Airfryer XL het vocht uit de frietjes beter kan ontsnappen. Het resultaat van de kleine Airfryer wordt beter als je tijdens het bereiden de lade een paar keer opent om het vocht te laten ontsnappen. Toch zeggen de meeste proevers ook van de frietjes uit de Airfryer XL: ‘Het is toch een stuk minder lekker dan gefrituurde frites’.

Kroketten en bitterballen

In de handleidingen van beide Airfryers staan geen aanwijzingen voor het klaarmaken van kroketten en bitterballen. Maar op de snacks van Mora staat onder een speciaal Airfryer-symbooltje aangegeven hoe je ze moet klaarmaken in de Airfryer. Maar de aanbevolen hoeveelheden zijn natuurlijk afgestemd op de kleine Airfryer. Omdat de inhoud van de XL ongeveer anderhalf keer zo groot is als die van gewone Airfryer, nemen we anderhalf keer zo veel kroketten en bitterballen als de Mora-verpakking aanbeveelt, en dezelfde bereidingstijd. Bij de snacks merken de proevers nauwelijks of geen verschil tussen die uit de gewone en die uit de XL Airfryer.

Oppervlaktetemperatuur

Beide Airfryers hebben een koude wand. Die werkt prima: je kunt zonder problemen de Airfryer aan de zij- en voorkant vastpakken als hij heet is. De uitlaat voor de hete lucht zit aan de achterkant van beide Airfryers. Daar is de Airfryer dan ook zeer heet, en ook direct boven de luchtuitlaat kan het zeer heet worden. Zorg er dus voor dat er achter en boven de Airfryer voldoende ventilatieruimte is tijdens het gebruik, en zet hem tijdens het gebruik niet in een kast of onder een lage plank.

Verbruik

De gewone Airfryer verbruikt ongeveer 1350 wattt, de Airfryer XL 1900 watt.

Prijs

De goedkoopste Airfryer, de HD9220, gaat over de toonbank voor ongeveer €145. Dat is de versie met draaiknoppen voor de temperatuur- en de tijdsinstelling. Voor een tientje meer heb je er ook een bakblik bij. Een Airfryer met een digitaal display en tiptoetsen is er vanaf €170. Vanaf €192 heb je een Airfryer XL. Niet eens zo heel veel meer dus dan een gewone maat Airfryer met digitaal display.

Conclusie

De Airfryer XL HD9240 biedt ongeveer 30% tot 50% meer inhoud dan de gewone maat Airfryers. Bovendien zit er een digitaal display en tiptoetsen op. De frietjes uit de Airfryer XL worden iets beter gewaardeerd dan die uit de gewone Airfryer. Tussen de kroketten en bitterballen was er geen merkbaar verschil. Voor grote eters is de Airfryer XL daarom zeker het overwegen waard. Heb je genoeg aan de ruimte van de gewone Airfryer, dan is het een beetje zonde van de extra stroom die de XL kost. Wel een advies voor Philips: maak de handleiding van de XL wat hanteerbaarder, alsjeblieft.

