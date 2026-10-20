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MEDION airfryer

Welke MEDION airfryer komt als beste uit de test? Bekijk de testresultaten van MEDION airfryers en vergelijk de MEDION airfryer met andere airfryers.
Laatste update van de test: 20 oktober 2026

Keuzehulp

  • MEDION LIFE X10 XL
    MEDIONLIFE X10 XL
    Dubbele airfryer: Nee|36,5x27x31 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • MEDION LIFE P20
    MEDIONLIFE P20
    Dubbele airfryer: Ja|33x40x41 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

  • MEDION MD17320
    MEDIONMD17320
    Dubbele airfryer: Nee|31x31x34 cm
    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

    Niet getest

Airfryers per merk