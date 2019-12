Risico-opslag bij gestegen woningwaarde

Was je hypotheek bij afsluiten hoger dan de waarde van je woning, dan betaal je naast rente ook risico-opslag. Is je woning inmiddels fors meer waard en val je hierdoor in een andere risicoklasse? Bij de ene bank mag je wel de risico-opslag verlagen, bij de andere niet. Let op: je moet meestal zelf aan de bel trekken!

De afgelopen jaren zijn op veel plaatsen de huizenprijzen hard gestegen. Is je woning inmiddels fors meer waard, dan neemt het risico voor de bank bij gedwongen verkoop af. Met een hypotheek (zonder Nationale Hypotheek Garantie) die bij afsluiten hoger was dan je woningwaarde, betaal je nu wellicht een te hoge risico-opslag.

Bij de ene bank kun je wel je risico-opslag tijdens de rentevaste periode verlagen, bij de andere bank niet. Om te voorkomen dat de risico-opslag ten onrechte hoog blijft, zul je meestal zelf in actie moeten komen. De nieuwe woningwaarde toon je aan met een taxatierapport of WOZ-beschikking.

Wat is risico-opslag eigenlijk? Je hypotheekrente bestaat uit een basisrente en een risico-opslag. Je krijgt met deze opslag te maken als de hypotheek die je afsluit relatief hoog is ten opzichte van je woningwaarde. Dit is risico-opslag

Onderzoeksresultaten

Bekijk in de tabel hieronder hoe jouw hypotheekverstrekker omgaat met je risico-opslag wanneer de waarde van de woning is gestegen. Je hypotheek kan nu in een andere risicoklasse vallen. In de tabel zie je:

of de bank het toestaat de risico-opslag tijdens de rentevaste periode te verlagen

welke banken de risico-opslag automatisch verlagen aan het einde van de rentevaste periode

Aanbieder Tijdens rentevaste periode Einde rentevaste periode ABN Amro op verzoek op verzoek Achmea (oude hypotheekvormen) op verzoek op verzoek Aegon (1) op verzoek automatisch Allianz niet mogelijk op verzoek Argenta op verzoek op verzoek ASR op verzoek op verzoek Attens Hypotheken op verzoek op verzoek bijBouwe op verzoek op verzoek BLG Wonen op verzoek op verzoek Centraal Beheer op verzoek op verzoek Colibri Hypotheken op verzoek op verzoek Delta Lloyd binnenkort op verzoek op verzoek Delta Lloyd Plus op verzoek op verzoek Florius op verzoek op verzoek Hypotrust Comfort op verzoek op verzoek Hypotrust Elan Plus niet mogelijk op verzoek Hypotrust Woon Bewust op verzoek op verzoek ING op verzoek op verzoek IQWoon op verzoek op verzoek Jungo niet mogelijk niet mogelijk Lloyds Bank op verzoek op verzoek Merius op verzoek op verzoek MoneYou op verzoek op verzoek Munt Hypotheken op verzoek op verzoek Nationale-Nederlanden (2) op verzoek automatisch NIBC (3) op verzoek op verzoek Obvion op verzoek op verzoek Philips Pensioenfonds op verzoek op verzoek Rabobank op verzoek op verzoek Reaal op verzoek op verzoek RegioBank op verzoek op verzoek Robuust Hypotheken op verzoek op verzoek SKP HQ50 Hypotheek niet mogelijk niet mogelijk SNS op verzoek op verzoek Syntrus Achmea op verzoek op verzoek Triodos Bank op verzoek op verzoek Tulp Hypotheken op verzoek op verzoek Van Lanschot (4) op verzoek op verzoek Venn Hypotheken op verzoek op verzoek Vista Hypotheken op verzoek op verzoek Woonfonds op verzoek op verzoek

Peildatum: 27 juli 2019

Bijzonderheden

(1) Aegon past de risico-opslag op de renteherzieningsdatum automatisch aan op basis van een modelmatige taxatie. Dat wil zeggen via een computermodel. De risicoklasse wordt alleen aangepast in het voordeel van de klant. Je mag een gestegen woningwaarde ook zelf aantonen.

(2) Nationale-Nederlanden past de risico-opslag automatisch aan op de renteherzieningsdatum op basis van een modelmatige taxatie. Dat wil zeggen via een computermodel. De risicoklasse kan ook in het nadeel van de klant worden aangepast als de woning in waarde is gedaald. Je mag een gestegen woningwaarde ook zelf aantonen.

(3) NIBC rekent €200 administratiekosten voor het verlagen van de risico-opslag.

(4) Van Lanschot rekent €250 administratiekosten voor het verlagen van de risico-opslag.

