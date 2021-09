Eerste indruk|Google Meet is sinds deze week gratis te gebruiken voor iedereen met een Google-account. Google Meet is de zakelijke versie van Hangouts en geschikt voor beeldbellen met groepen tot 100 personen. Hoe gebruiksvriendelijk is deze beeldbel-app en hoe zit het met de privacy? We proberen het voor je uit.

Conclusie

Google Meet is een videobel-app en webapplicatie geschikt voor grotere groepen deelnemers met een maximum van 100 personen. Tot september biedt Google deze dienst gratis aan voor iedereen met een Google-account. Het lijkt hierdoor een verkapte marketingcampagne: Google Meet is al langer op de markt voor betalende zakelijke gebruikers.

Is Google Hangouts met een maximum van 10 personen ‘te krap’ voor je? Dan kan Google Meet een gebruiksvriendelijk alternatief zijn. Je moet wel een Google-account hebben om een vergadering te starten èn om aan een vergadering deel te nemen; daar kom je niet onderuit.

Google volgt hierdoor jouw gedrag in de dienst (en daarbuiten) intensief. Hierdoor is Google-Meet geen privacy-vriendelijke optie. Zoek je een privacyvriendelijker alternatief? Kijk dan eens naar Jitsi Meet.

Voordelen

Gratis – tot 30 september

Met veel mensen tegelijkertijd videobellen

Eenvoudig in gebruik: inloggen en klaar

Op pc geen software nodig

App eenvoudig te installeren

Mogelijkheid om scherm te delen

Extra functies om overleg te modereren

Nadelen

Je hebt een Google-account nodig

Gespreksduur van maximaal 60 minuten (Google handhaaft dit niet tot 30 september)

Matige privacybescherming: Google volgt je gebruik in en buiten Google Meet

Wat is het?

Google Meet is een videobeldienst van Google, waarmee je met groepen tot 100 personen tegelijk een videoconferentie kunt houden. De dienst bestaat al langer voor bedrijven, maar is sinds deze week beschikbaar voor iedereen met een Google-account.

Hangouts, ook van Google, kent een maximum van 10 personen. Door het toegenomen thuiswerken neemt de populariteit van diverse beeldbel programma’s voor grote groepen toe, zoals Zoom en Jitsi Meet. Google lijkt hiervan mee te willen profiteren door zijn zakelijke video-conferentieprogramma Google Meet tot 30 september voor iedereen met een Google account gratis aan te bieden.

Hoe het werkt: eenvoudig

Log met je Google-account in via https://meet.google.com/. Je kunt na een paar muisklikken een groepsgesprek starten. Wanneer je een gesprek start, verschijnt er een url in beeld. Deze kun je delen met deelnemers. Iedereen die beschikking heeft over deze url heeft toegang tot het gesprek.

De Google Meet app download je via de app store (iOS of Android) op je telefoon. Ook daarin krijg je een url te zien wanneer je een gesprek start die je met anderen kunt delen.

Nadat je de url bezoekt, moet je als deelnemer inloggen in je Google-account. Vervolgens kun je je geluid- en camera-instellingen activeren en je deelname aan de videoconferentie bevestigen.

Gebruiksgemak: goed

Onze testers vonden de inlogprocedure gebruiksvriendelijk. Google Meet heeft niet veel extra functies in vergelijking tot andere videobel programma’s. De gebruikers vonden dit overzichtelijk en de volgende functies opvallend:

Controle: modereer mogelijkheden

Google Meet biedt de mogelijkheid om het geluid van deelnemers te dempen. Dit is handig wanneer je ongestoord een presentatie wil geven.

Ook biedt Google Meet de mogelijkheid om deelnemers uit een overleg te verwijderen, wanneer deze bijvoorbeeld ongepast gedrag vertonen. Toegang krijg je daarna alleen weer, wanneer degene die de bijeenkomst is gestart toegang verleent.

Handig: beeldscherm delen

Google Meet geeft je de optie om je beeldscherm te delen. Dit is handig wanneer je online een presentatie geeft of een website wil laten zien. Google Meet biedt hierbij de mogelijkheid om een tabblad te delen. Deze specifieke deel-optie is aan te raden wanneer je liever niet al je andere openstaande tabbladen of shortcuts naar favoriete websites wil laten zien aan alle deelnemers.

Ondertiteling: voegt nog niets toe

Via het menu ‘overige opties’ kun je ondertiteling aanzetten. Wanneer je Nederlands spreekt en de ondertiteling naar het Engels laat vertalen is de kans groot dat een deelnemer nog meer van je Nederlands begrijpt dan van de ondertiteling. Op dit moment lijkt deze functie behalve wat hilariteit nog niet veel toe te voegen.

Kwaliteit: voldoende

Dit is een eerste indruk, dus over de kwaliteit kunnen we nog geen harde uitspraken doen. De beeldkwaliteit lijkt bij de standaard instelling wat minder dan bij betaalde zakelijke beeldbel-programma’s. Je kunt de beeldkwaliteit via de instellingen zelf verhogen.

Wanneer je internetverbinding snel genoeg is, is dit een aanrader om te doen. Bij gesprekken met grote groepen juist niet, omdat het dan de kwaliteit van het gesprek als geheel verlaagt met haperend beeld en geluid als resultaat.

Privacy en veiligheid: kan beter

We hebben gekeken naar de privacy en veiligheid van Google Meet.

Positief punt: de website plaatst geen commerciële trackers zonder toestemming. Ze gebruiken ook geen commerciële trackers in de app.

Minpunt: je hebt een Google-account nodig voor een vergadering. Hierdoor volgt Google je gedrag niet alleen in deze app, maar in alle Google-diensten. Al die informatie gebruikt Google om een 'profiel' van je te kunnen maken. Daarom scoort Google Meet in onze privacy-test matig (oranje), vergelijkbaar met Google Hangouts.

Als je privacy belangrijk vindt, zijn er privacy-vriendelijkere opties, zoals Jitsi Meet. Met Jitsi Meet kun je ook met grote groepen videobellen.

Lees meer over Jitsi Meet.

Let op: geen extra beveiliging

De gratis versie van Google Meet beschikt niet over de mogelijkheid om een wachtwoord toe te voegen of een inlogcode. Hierdoor is een vergadering bij te wonen door iedereen met een Google-account die over de url beschikt. Hou hier rekening mee wanneer je een url deelt.

Prijs

Tot 30 september 2020 is Google Meet gratis te gebruiken. Daarna kun je gratis maximaal 1 uur met maximaal 100 personen videobellen. Een pakket waarmee je langer en met meer personen gesprekken voert is er vanaf 10 dollar per maand.

Dataverbruik

Tijdens videobellen verbruik je internetdata. Om je een idee te geven: 4 minuten bellen kost je qua data circa 1 MB. Via 4G kan dit snel oplopen. Kijk daarom of je mobiele abonnement nog past bij je verbruik.

Wat is de beste provider voor jou? Postcode Huisnr. Toev. Soort pakket Internet Internet en Bellen Internet en TV en Bellen Internet en TV TV Huidige provider Maak keuze Geen i.v.m. verhuizing Budget Alles-in-1 Caiway Delta KPN Online.nl Oxxio Tele2 Telfort Ziggo T-Mobile XS4ALL Youfone Onbekend/anders Ga naar de vergelijker Voer een geldige postcode in Voer een geldig huisnummer in Kies je huidige provider

Meer lezen