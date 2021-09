Ik heb geen aansluitpunt voor kabel of dsl, wat nu?

In je huis komt ergens het signaal voor kabel, dsl of glasvezel binnen. Dit noemen we het aansluitpunt. De provider zorgt voor de bekabeling tot dit aansluitpunt en is daar ook verantwoordelijk voor. Voor de bekabeling in huis ben je natuurlijk wel zelf verantwoordelijk.

Welke aansluitpunten zijn er?

Dsl : Dit heet ook wel het ISRA-punt en is eigendom van KPN.

: Dit heet ook wel het ISRA-punt en is eigendom van KPN. Glasvezel : Het aansluitpunt van het glasvezelsignaal noemen we een FTU (Fiber Termination Unit). Eigenaar is in de meeste gevallen KPN. Delta-fiber of E-fiber of een kleinere glasvezelpartij kan ook. Lees meer over de aanleg en aansluiten van glasvezel.

: Het aansluitpunt van het glasvezelsignaal noemen we een FTU (Fiber Termination Unit). Eigenaar is in de meeste gevallen KPN. Delta-fiber of E-fiber of een kleinere glasvezelpartij kan ook. Lees meer over de aanleg en aansluiten van glasvezel. Kabel: Bij de kabel heet het aansluitpunt het AOP, oftewel het Abonnee-overnamepunt. In de meeste gevallen is Ziggo eigenaar, maar dit kan ook Caiway, Delta of een kleinere kabel-aanbieder zijn.

Bij wie moet je zijn voor problemen met een aansluitpunt?

Heb je wel een aansluitpunt, maar werkt deze niet? Neem dan contact op met je huidige provider. Zij zijn je eerste aanspreekpunt. Misschien sturen ze je door naar KPN (als eigenaar van dsl en glasvezel) of naar Ziggo (als eigenaar van de coax-kabel).

Wat moet ik doen als ik geen ISRA-punt heb?

Als je geen ISRA-aansluitpunt hebt, kun je contact opnemen met de provider waarbij je een internetabonnement wilt afsluiten. Deze aanbieder kan contact opnemen met KPN om een aansluiting te verzorgen. De kosten hiervoor kunnen aan jou worden doorberekend, maar dat hoeft niet. De provider bepaalt of zij de kosten wel of niet op zich nemen. Geef daarom altijd uitleg over je situatie en vraag van tevoren wie deze kosten betaalt.

Wat kan ik doen als ik geen kabel- of glasvezelaansluiting heb?

Voor de kabel kun je contact opnemen met Ziggo of een andere provider die in jouw omgeving kabel aanbiedt. Voor glasvezel zul je in de meeste gevallen bij KPN uitkomen.

Tip: het aanvragen van een internetaansluiting kun je ook doen op mijnaansluiting.nl. Op basis van je postcode zie je bij welke partij je moet zijn voor een glasvezel- of kabelaansluiting.

Mag ik mijn aansluitpunt zelf verplaatsen?

Nee, omdat de providers verantwoordelijk zijn voor deze aansluiting mag je dit niet zelf doen. Als er problemen ontstaan ‘achter’ het aansluitpunt, moet de provider dit oplossen.

Als iemand anders het aansluitpunt verplaatst of vernielt, is de kans groot dat je als bewoner voor de kosten opdraait. Neem daarom altijd contact op met de provider en maak duidelijke afspraken.

Diensten zonder kabels

Als je alleen wilt bellen, dan heb je vaak genoeg aan een mobiel abonnement. Televisie kan je over de ether ontvangen met Digitenne. Met een schotel kan je een groot aanbod aan zenders ontvangen met CanalDigitaal of via Joyne.

Ook internet kun je thuis via het mobiele netwerk ontvangen. Bijvoorbeeld met T-Mobile 4G voor Thuis en KPN Internet Buitengebied 4G.

Deze opties zijn wel duurder, dus voor de lange termijn kan het verstandiger zijn om zelf voor een nieuw aansluitpunt te betalen. Via mijn aansluiting.nl kun je een offerte aanvragen. De kosten zijn dan volledig voor eigen rekening.

