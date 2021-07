Zelf je vluchtdatum wijzigen

Luchtvaartmaatschappijen bepalen zelf of je je vliegdatum kunt wijzigen. Daar bestaan geen regels voor. Ook wanneer je vanwege een plots negatief reisadvies, ziekte of gesloten grens niet kan of mag reizen. We zochten voor 15 Europese maatschappijen uit hoe ze omgaan als jij wijzigt of annuleert.

Soepele voorwaarden

Voor het coronavirus gold bijna altijd dat vliegtickets niet kosteloos waren te wijzigen. En dat je geen geld terugkreeg als je zelf annuleerde. Zeker niet bij prijsvechters. Omdat reisadviezen en quarantaineverplichtingen snel veranderen, zijn de meeste luchtvaartmaatschappijen flexibeler geworden. Maar niet alle maatschappijen zijn even flexibel. Transavia valt bijvoorbeeld negatief op.

Je vluchtdatum wijzigen

Wijzig je zelf je vliegreis, let dan op het volgende:

Je betaalt bij als het vliegticket op de nieuwe reisdatum duurder is. Dat heet het tariefverschil.

Je betaalt een vast bedrag aan administratie- of wijzigingskosten.

Is de reis goedkoper op de nieuwe reisdatum? Dan krijg je vaak geen geld terug. Ook kun je het verschil niet gebruiken om de administratiekosten van te betalen.

Veel maatschappijen hebben de vaste wijzigingskosten geschrapt, mits je op tijd wijzigt. Wijzig je omdat je niet op reis kunt, bijvoorbeeld vanwege een negatief reisadvies? Dan zijn regels soms soepeler.

Je vliegticket annuleren

Annuleer je een vliegreis, dan heb je altijd recht op terugbetaling van betaalde luchthavenbelasting. Soms gaan daar wel administratiekosten van af, waardoor er weinig overblijft.

Bij een aantal maatschappijen, waaronder Air France, British Airways en KLM, krijg je een voucher of je geld terug. Om welke reden je ook annuleert. In de tabel zie je het beleid per luchtvaartmaatschappij.

Annuleert of wijzigt de luchtvaartmaatschappij de vliegreis? Dan heb je vaak recht op teruggave van je geld. Of je kunt kosteloos een andere vlucht uitkiezen.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

Nadelen van Transavia Flex

De goedkoopste vliegtickets van Transavia zijn niet flexibel. Je betaalt per persoon, per enkele reis en per wijziging €35 aan wijzigingskosten. Tijdens het boeken kun je kiezen voor 'Flex'. Dat klinkt flexibel, maar daaraan zitten 5 vervelende nadelen:

Flex kost €9 per persoon, per enkele reis. Dat verhoogt de prijs van je vliegticket. Maatschappijen met een flexibeler beleid kunnen goedkoper uitvallen.

Je krijgt geen geld terug als je je vlucht annuleert.

Je mag de route én reisgezelschap niet wijzigen.

Een reis een jaartje uitstellen kan niet. Je moet je vliegticket binnen één jaar na boeken gebruiken.

Je kunt tot 48 uur voor vertrek wijzigen. Test je voor je (terug-)vlucht positief op corona? Dan komt die uitslag te laat om de vlucht nog te wijzigen.

