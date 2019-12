Eerste indruk|De Bugaboo Donkey - de eerste duowagen van Bugaboo - is momenteel in het lab voor de vergelijkende test met enkele andere duowagens van onder meer Easywalker en Phil & Teds. We geven hier alvast een impressie.

Bugaboo Donkey: review

De Bugaboo Donkey is bijzonder omdat het een kinderwagen is die je kunt ombouwen van een wagen voor 1 kindje naar een wagen voor 2 kinderen. Dat gaat vrij eenvoudig en je bent flexibel in de indeling. Je kunt hem gebruiken voor:

1 kind;

Een tweeling;

2 kinderen van verschillende leeftijden.

Aan die flexibiliteit hangt wel een prijskaartje: voor de Donkey betaal je - afhankelijk van de uitvoering - minimaal €1089.

Mogelijkheden

De Donkey biedt verschillende mogelijkheden. Je kunt er op plaatsen:

Een zitje;

Een reiswieg;

Een autokinderzitje.

En alledrie kun je ook nog eens voor- of achteruitrijdend plaatsen.

Maten

In de enkele stand is de wagen 60 cm; even breed als de Bugaboo Cameleon. Bugaboo claimt dat de wagen de smalste is in zijn soort als hij geschikt is gemaakt voor 2 kinderen (al dan niet van dezelfde leeftijd). Met 74 cm is dat vooralsnog inderdaad het geval; duowagens zijn gemiddeld 104 cm breed en de smalste die we tot nog toe zagen is 84cm.

Bevindingen

De Bugaboo Donkey is makkelijk te sturen en te manoeuvreren. Hij is wel zwaar, maar dat is te verwachten bij een duowagen.

Als je de zitjes of de wieg wilt verwijderen hoef je daarvoor niet beide klemmen tegelijk in te drukken. Na elkaar kan ook.

De voorwielen kun je blokkeren.

De Donkey kun je - net als bij de andere modellen van Bugaboo - ook met twee wielen gebruiken wanneer je de wagen over mul zand of sneeuw wilt trekken.

Inklappen kan met de zitjes erin. Eenmaal ingeklapt kan hij zonder hulp blijven staan. Ingeklapt is hij wel groot.

Hoewel hij voorzien is van een draagbeugel, is hij te zwaar om - ingeklapt - lang te dragen.

Elk zitje heeft een verwijderbare veiligheidsbeugel.

Het verstellen van de positie van de rugleuning gaat soepel met één hand . Afhankelijk van de kijkrichting van het kindje heeft het zitje 2 of 3 standen.

De Donkey haal je met je tenen van de rem. Dat gaat soepel en zou ook met blote voeten in slippers geen probleem moeten zijn.

Handig is de hoeveelheid opbergruimte van de Donkey. Onder de wagen hangt een grote opbergtas en als je hem in de stand voor 1 kind gebruikt, kun je naast het zitje ook een speciale boodschappenmand bevestigen.

Er zijn bij dit model verschillende accessoires te koop en je kunt kiezen uit verschillende kleurcombinaties.

Wij hebben de Bugaboo Donkey inmiddels ook uitgebreid getest in ons laboratorium. Vergelijk de Bugaboo Donkey met andere kinderwagens.