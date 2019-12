Eerste indruk|Joolz is een Nederlands merk met de slogan Dutch ergonomics. Day staat dan ook voor Don’t Adjust Yourself: de kinderwagen van Milk design hoort zich aan te passen aan zijn gebruikers en niet andersom.

Joolz Day: review

Een eerste blik op de Joolz Day leverde de volgende voor- en nadelen op:

Voordelen:

Stijlvol;

Veel instelmogelijkheden;

Makkelijk te manoeuvreren.

Nadelen:

Prijs;

Zonder de extra grote boodschappentas is de opbergruimte beperkt.

Verstelbaarheid

De zitting kan zowel vooruit als achteruitkijkend geplaatst worden en heeft drie verschillende standen. Het omdraaien en instellen van de hoek van het zitje gaan makkelijk maar je hebt er wel twee handen tegelijkertijd bij nodig. De voetsteun heeft ook drie posities.

Verder is ook het handvat in hoogte instelbaar en kun je de veiligheidsbeugel verwijderen.

Hoge zit

De positie van het zitje/de reiswieg is hoger dan bij de meeste wagens. Het idee hierachter is dat de ouders dan minder hoeven te bukken om hun baby te bereiken. Handig hieraan is dat de hoogte zo is afgesteld dat je het zitje (vooruitkijken) ook als kinderstoel kunt gebruiken als je op pad bent.

Inklappen

De Joolz Day is eenvoudig in te klappen en als het zitje vooruitkijkend is geplaatst kan dat zelfs met zitje en al. Eenmaal ingeklapt blijft hij zonder hulp staan. Zonder zitje klapt hij overigens wel compacter in. De achterste wielen zijn te verwijderen om een nog compacter pakket te creëren mocht dat nodig zijn.

Voorzieningen

De Joolz Day is relatief zwaar en niet super compact maar hij stuurt wel licht en makkelijk. De voorwielen zijn te blokkeren met je voeten ongeacht in welke stand ze staan.

Verder is de wagen voorzien van een rem, luchtbanden achter en vierwiel-vering voor gebruik op ruwe ondergronden. De reiswieg heeft een standaard en een ademend matras zodat hij ook geschikt is als bedje voor een nachtje uit logeren.

Handigheidje is het magnetisch sluitmechanisme voor het bagagenet onder het zitje. Het net zelf is niet zo groot, maar Joolz verkoopt ook een losse XL versie voor wie dat wil. Dat niet hangt niet onder maar achter de wagen.

De kap van de wagen heeft geen venster en hij is niet erg groot. De kap is wel makkelijk in- en uit te klappen.

Wat is de Joolz Day?

De Joolz Day is een combiwagen en dus te gebruiken van 0-4 jaar. De eerste maanden ligt de baby in een reiswieg, als de baby zelf kan zitten na een maand of 6 à 7 wissel je de wieg voor een zitje. Hij is ook te koop zonder reiswieg en alleen met zitje, maar is dan pas geschikt vanaf 6 maanden.

Cactus Green

De bekleding van de Joolz Day is standaard verkrijgbaar in zes verschillende kleuren. De nieuwe kleuren Cactus Green en Elephant Grey behoren tot de nieuwe earth edition. Het frame is verkrijgbaar in zwart en zilverkleur.

Accessoires

Een luiertas, parasol, voetenzak en extra grote boodschappentas behoren tot de standaard accessoires maar er zijn ook nog andere accessoires te koop zoals bijvoorbeeld bekerhouders, regen- en uv-hoezen.