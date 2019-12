Eerste indruk|De Joolz Geo Mono is een kinderwagen die uit te breiden is voor het vervoer van twee kinderen. Je moet er nog wel een speciale uitvoering van de wieg of zitting bijkopen. De kinderwagen rijdt prettig en is lekker compact als hij is ingeklapt. Helaas is hij niet op alle punten even handig in gebruik.

Joolz Geo Mono: review

We gingen met de Joolz Geo Mono kinderwagen op pad. Onze praktijktest bracht voor- én nadelen aan het licht:

Voordelen van de Joolz Geo Mono

Rijdt soepel op een gladde ondergrond en is makkelijk te sturen;

Zitting is voor- of achteruitkijkend te plaatsen;

In- en uitklappen gaat redelijk eenvoudig;

Vrij compact in te klappen;

Grote, afneembare boodschappenmand;

Uit te breiden voor een tweede kind.

Nadelen van de Joolz Geo Mono

Zitting/wieg losmaken van het frame gaat niet soepel;

Afwerking oogt rommelig: veel ritsen en klittenband;

Schouderriemen in hoogte verstellen gaat lastig;

Blijft ingeklapt niet rechtop staan;

Duwstang zit in de weg als je de kinderwagen ingeklapt wilt trekken als een trolley.

Instelbaar

Instelbaar zijn:

de rugleuning van de zitting:

Je kunt de rugleuning in 3 standen zetten: zittend, semi-rechtop en liggend. Dat gaat met een knop aan beide kanten vrij makkelijk.

Je kunt de rugleuning in 3 standen zetten: zittend, semi-rechtop en liggend. Dat gaat met een knop aan beide kanten vrij makkelijk.

de duwstang is instelbaar in meerdere standen. Voor langere mensen ideaal. Bovendien is hij van leer en voelt hij aangenaam aan.

de duwstang is instelbaar in meerdere standen. Voor langere mensen ideaal. Bovendien is hij van leer en voelt hij aangenaam aan.

deze kun je in hoogte verstellen (2 standen), maar dat gaat lastig. Gelukkig hoef je dit niet al te vaak te doen.

deze kun je in hoogte verstellen (2 standen), maar dat gaat lastig. Gelukkig hoef je dit niet al te vaak te doen.

het vastzetten en losmaken van de gordels gaat wel makkelijk door het kliksysteem.

het vastzetten en losmaken van de gordels gaat wel makkelijk door het kliksysteem.

de kap kun je in 2 standen uitklappen. Hij is redelijk groot en heeft nog een kleine zonneklep. De benen- en de voetensteun en de veiligheidsbeugel zijn niet verstelbaar.

In- en uitklappen

Het inklappen van de Joolz Geo Mono gaat redelijk eenvoudig. Maar voordat je hem met de zitting en boodschappenmand kunt inklappen moet je wel het een en ander doen: de zitting met de kijkrichting naar voren instellen, de zonnekap inklappen en de duwstang op de kortste stand zetten (zodat je hem ingeklapt mee kunt trekken als een trolley).

Prettig is dat de kinderwagen ingeklapt bij elkaar gehouden wordt door een clip. Het ziet er vrij compact uit. Helaas kan hij ingeklapt niet zelfstandig rechtop staan. Een ander nadeel is dat het meetrekken van de ingeklapte wagen voor langere mensen niet ideaal is, omdat de duwstang (ook al staat hij op de kortste stand) tegen de grond aan komt en dus snel beschadigd raakt.

Je kunt eenvoudig de reiswieg en zitting vastmaken aan de kinderwagen, maar losmaken gaat een stuk lastiger. Je moet daarvoor met best wat kracht de knoppen aan beide zijkanten indrukken. Met één hand lukte het ons niet. Bovendien zit de knop op een vrij onhandige nogal lage plek, waardoor je minder kracht kunt zetten.

Rijprestatie

Sturen met één hand gaat prima op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond (gras en schelpenpad) lukt dat niet in de bocht als de zwenkwielen vastgezet zijn. De zwenkwielen zijn overigens eenvoudig vast te zetten met 2 knoppen die met de voet te bedienen zijn.

De Joolz Geo Mono is 360 graden te draaien. Ook dat gaat soepel op een gladde ondergrond. Op een ruwe ondergrond gaat dat redelijk.

Stoepjes op- en afrijden gaat goed. De rem zit aan de rechterkant en is met één voet simpel te bedienen.

Overige

De bagagemand is erg groot. Je kunt er makkelijk een pak luiers in kwijt. Het voorste gedeelte van de mand kun je inklappen (in 2 standen). Hierdoor wordt de opening van de mand groter en kun je er makkelijk bij. De mand is ook te gebruiken als een boodschappenmand. Hij is eenvoudig los te maken.



Bij de wieg hoort een frame dat je ook kunt gebruiken voor het bevestigen van de zitting. Als je de Joolz Geo Mono wilt gebruiken voor een tweede kind van een andere leeftijd, moet je een speciale uitvoering van de zitting of wieg erbij kopen. Deze bevestig je op de plaats van de boodschappenmand.

Conclusie

We vinden de Joolz Geo Mono een beetje tegenvallen in gebruik. Het losmaken van de zitting en wieg van het frame gaat niet soepel. De kinderwagen kan ingeklapt niet rechtop staan en de handige beugel om de wagen inklapt mee te trekken als een trolley werkt alleen als je niet al te lang bent. De schouderriemen in hoogte verstellen is een gedoe. Maar qua rijprestatie doet hij het goed: hij rijdt prettig. De grote boodschappenmand is ook handig. En ingeklapt ziet hij er compact uit.

Deze kinderwagen is utgebreid getest in ons laboratorium. De resultaten hiervan kun je zien in onze kinderwagenvergelijker.



Wat is de Joolz Geo Mono?

De Joolz Geo Mono is een kinderwagen geschikt voor kinderen vanaf geboorte tot maximaal 15 kg. De reiswieg is bedoeld voor kinderen tot maximaal 9 kg. De zitting is niet geschikt voor kinderen jonger dan 6 maanden en kan maximaal 15 kg dragen.

Uitvoering

De kinderwagen is in 5 kleuren verkrijgbaar. Duwstang en veiligheidsbeugel zijn in een zwarte of bruine lederen uitvoering te koop.

De wagen wordt standaard geleverd met een grote bagagemand (maximaal gewicht maarliefst 10 kg). Adapters voor een autostoel en accessoires zoals een regenhoes moet je er nog apart bijkopen. Het matrasje in de wieg is volgens de fabrikant hypoallergeen en ademend.

Uitbreiding

De Joolz Geo Mono is te gebruiken voor één kind. Hij is uit te breiden waardoor je een tweede kind kunt meenemen (van dezelfde of andere leeftijd). Op de plek van de bagagemand is een (tweede) reiswieg/autostoel/zitting te bevestigen. Je hebt dan wel een speciale uitvoering van de wieg/zitting nodig.