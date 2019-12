Eerste indruk|De Quinny Yezz is een lichtgewicht buggy, die je met een draagriem over je schouder kunt dragen. Hij wordt in 2012 op de Nederlandse markt geïntroduceerd.

Quinny Yezz: review

Een eerste blik op de Quinny Yezz levert de volgende voor- en nadelen op.

Voordelen:

Lichtgewicht buggy;

Makkelijk op te vouwen, te dragen en op te bergen;

Ziet er hip uit en keuze in diverse kleuren.

Nadelen:

Waarschijnlijk beperkt te gebruiken bij verschillende weersomstandigheden en ondergronden;

Rugzitting niet instelbaar;

Geen boodschappenmand.

In- en uitklappen

De Quinny Yezz is eenvoudig op te vouwen. De zitting vouwt ook mee, waardoor het een compact geheel wordt. Bovendien kan de wagen opgevouwen op zichzelf rechtop blijven staan.

De buggy heeft een zonnekap, die bij het opvouwen er nog wel uit steekt. Wees er voorzichtig mee als je de buggy in de achterbak van je auto gooit.

Prestatie

De Quinny Yezz is geschikt voor baby's vanaf 6 maanden. De zitting is niet erg gewatteerd. Dit kan gevolgen hebben voor het zitcomfort. De rugleuning is niet verstelbaar.

Doordat de buggy, volgens Quinny maar 5 kg weegt, is hij met 1 hand op te pakken. Met de draagriem kun je hem makkelijk over je schouder dragen.

Je kunt geen boodschappentasjes aan de duwstang ophangen. De uiteinden van de duwstang buigen naar beneden toe. Bovendien zijn de uiteinden verbonden met de zonnekap.

De duwstang voelt prettig aan, maar is niet in hoogte instelbaar. De Quinny Yezz laat zich gemakkelijk sturen op een tapijtondergrond. Of hij op een wat ruwere ondergrond ook zo goed presteert, is nog de vraag. De buggy heeft een frame dat vrij laag boven de grond hangt en we zijn benieuwd hoe de wielen presteren.

Voorzieningen

De Quinny Yezz heeft 3 wielen en is verkrijgbaar in 7 kleuren.

Er zit geen mandje onderin, wel een klein opbergvak aan de rugleuning. Hij wordt geleverd met een zonnekap. Apart te koop zijn een regenhoes en een draagtas voor de buggy.

Wij hebben de Quinny Yezz inmiddels ook uitgebreid getest in ons laboratorium. Vergelijk de Quinny Yezz met andere kinderwagens.

Wat is de Quinny Yezz?

De Quinny Yezz is een lichtgewicht buggy die compact opvouwbaar is. Hij is geschikt voor baby's vanaf 6 maanden.

De quinny Yezz wordt geleverd met een zonnekap en is verkrijgbaar in 7 kleuren. Er zit geen boodschappenmand op.

Een regenhoes en een draagtas om de opgevouwen buggy te dragen zijn apart verkrijgbaar.