Windows 10 Creators Update

Updates op het besturingssysteem houden het besturingssysteem veilig. Je kunt de Creators Update dus maar beter accepteren als Windows 10 hem aan je presenteert (vanaf 11 april). De update geeft Windows 10 bovendien enkele verbeteringen en nieuwigheden die best de moeite waard zijn.

Bijzonder: direct na de installatie verschijnt een privacy-menu dat je belangrijke keuzes laat maken: welke gegevens wil je wel of niet met Microsoft delen. Let hier goed op, want in een vroege versies van de update had Microsoft belangrijke keuzes verstopt.

Grote update

Microsoft heeft na de introductie van Windows 10 (in 2015) kleine en grote updates uitgebracht. De Anniversary Update was de vorige grote update, de Creators Update van april 2017 is de nieuwste. We bekeken een proefversie (build 15063). Er kunnen zaken afwijken in de uiteindelijke versie.

Uitrol vanaf 11 april

Microsoft gaat de Creators Update gedurende een aantal weken vanaf 11 april ‘uitrollen’ naar consumenten. Bij de meeste Windows 10-gebruikers komen de updates op het besturingssysteem automatisch binnen.

Kijk (alvast) hoe het op jouw pc staat ingesteld via Start, Instellingen, Bijwerken en beveiliging, Windows Update.

Startmenu

Het startmenu is voorzien van een extra functie waardoor je apps kunt verzamelen onder een tegel. Het werkt net als op iPhone- en Android-smartphones: door een app-icoontje te laten vallen op een andere wordt er een verzameltegel gemaakt waarin meerdere apps zijn te vinden.

Het is handig om gelijksoortige apps bij elkaar te voegen, bijvoorbeeld alle kantoor- of foto-apps.

Windows Defender

Microsoft heeft het beveiligingsprogramma Windows Defender uitgebreid. Tot nu toe was het een eenvoudig antivirusprogramma (dat beroerd scoort in onze test van beveiligingssoftware). In de Creators Update zijn er functies bijgekomen. Naast het scannen op virussen en andere bedreigingen, krijg je informatie over de prestaties van de computer, de firewall-instellingen en de beveiliging van apps.

Ook zijn er nu de gezinsopties te vinden waarmee ouders hun kinderen toestemming kunnen geven onder voorwaarden (zoals tijdstip en inhoud) een Windows 10-computer te mogen gebruiken. Wie deze instellingen wil wijzigen, wordt naar de website van Microsoft geleid waar je bijvoorbeeld gezinsleden kunt toevoegen.

Apps installeren

Onder Instellingen is er nu het onderdeel ‘Apps’ waarmee je apps kunt verwijderen of standaard-apps kunt kiezen. Voortaan is het mogelijk om te kiezen uit welke bron je apps wilt installeren, bijvoorbeeld alleen uit de Windows Store. Op dit moment is de standaardkeuze (nog?) installeren uit alle bronnen.

Ook is het onderdeel ‘Gaming’ toegevoegd aan voor de liefhebber van computerspellen.

Het wordt steeds minder vaak nodig om het Configuratiescherm te openen, al blijft dat onderdeel nog wel aanwezig. Bij het onderdeel Updates valt op dat het mogelijk is om updates 7 dagen uit te stellen.

Browser Edge

In de bijgewerkt versie van Windows 10 vind je ook een geüpdatete versie van de browser Edge. Edge kan voortaan favorieten importeren uit andere browsers (Internet Explorer, Chrome en Firefox).

Verder verschijnt er een kleine weergave van een site als je met de cursor over een tab beweegt. Ook zijn er voorbeeldweergaven van alle geopende websites door op het pijltje naast alle geopende tabs te klikken.

Als je geopende websites wilt opslaan om ze later nog eens te bekijken, dan is er de nieuwe functie ‘tabbladen opzij zetten’. Ook tabs die je dagen of weken geleden open had staan, kun je via deze functie terughalen.

Verder speelt Adobe Flash niet meer automatisch af. Er zijn regelmatig veiligheidsproblemen ontdekt met Flash, dus deze maatregel moet de pc veiliger maken. Ook verwacht Microsoft dat het uitschakelen van Flash zorgt voor een betere accuduur bij het gebruiken van een laptop en betere prestaties.

Paint 3D

Naast het aloude Paint is er nu ook het programma Paint 3D om met driedimensionale beelden te werken. Het delen van 3D-beelden kan vervolgens via de Microsoft-website Remix3D. Zelfs het printen van objecten met een 3D-printer is mogelijk.

Voor wie niet kan wachten: in de Windows Store is er nu al een preview-versie van Paint 3D te vinden. Voor creatieve gebruikers is het een aardig programma, maar we verwachten geen massaal gebruik.

Windows 10 Creator Update ondersteunt ook speciale VR-brillen, zoals Microsoft Hololens, waarmee 3D-beelden bekeken kunnen worden. Deze brillen zijn nog niet in Nederland verkrijgbaar.

Nachtlamp

In opkomst is software om ‘s avonds blauw licht te filteren uit beeldschermen. Er is een vermoeden dat het blauwe licht de aanmaak van het slaaphormoon melatonine verhindert waardoor je minder makkelijk in slaap valt.

Veel mensen installeren bij Windows 10 het softwareprogramma f.lux. Dit programma filtert in de avond automatisch blauw licht om een goede nachtrust te bevorderen. In Windows 10 Creators Update is het installeren van deze software niet meer nodig.

De nieuwe versie beschikt over een ingebouwd blauwlichtfilter met de naam Nachtlamp. Hiermee kun je instellen dat de kleur van het scherm ‘s avonds automatisch wordt aangepast.

Thema’s downloaden

Het was al mogelijk om Windows een eigen draai te geven door thema’s te downloaden. Denk aan een andere achtergrondfoto, geluiden en kleurstelling. Met ingang van Creators Update zijn er veel meer thema’s beschikbaar. Je kunt ze downloaden via de Windows Store.

Er zijn er nu al tientallen. Nu zijn ze allemaal gratis, maar mogelijk komen daar in de toekomst ook betaalde thema’s bij.

MyPeople uitgesteld

Opvallend is dat een door Microsoft groots aangekondigd onderdeel ontbreekt in de Windows 10 Creators Update. Met MyPeople moest het makkelijker worden om contact te houden met je favoriete contactpersonen. Je zou een aantal contactpersonen kunnen toevoegen aan de taakbalk om ze snel berichten en documenten te sturen.

Vermoedelijk krijgt MyPeople later dit jaar een herkansing.

