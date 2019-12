Microsoft Windows 10: review

Update oktober 2018: Er zijn verschillende updates voor Windows 10 uitgekomen. De meest recente waar we naar hebben gekeken is de Spring Creators Update en sinds kort is de Fall Creators Update uit. Ben je benieuwd naar de eerste testversie van Windows 10? Lees dan verder.

Conclusie

Windows 10 geeft ons een positief beeld. Het is duidelijk dat Microsoft heeft geluisterd naar de klachten over Windows 8.

De installatie is erg makkelijk, hoewel het goed is om niet zomaar de standaard instellingen te gebruiken.

De startknop en het startmenu zijn terug en er zijn vernieuwingen die ervoor zorgen dat besturen met muis en toetsenbord goed aanvoelt. Je kunt er ook voor kiezen om toch gebruik te maken van de tabletmodus die doet denken aan Windows 8. Fijn dat gebruikers nu zelf die keuzemogelijkheid hebben.

Microsoft geeft aan dat je binnen een maand na installatie nog terug kan naar je oude versie, de risico's zijn dus beperkt. Wil je niet overstappen naar Windows 10, dan kan je de update tegenhouden.

Gratis upgraden naar Windows 10

Op 29 juli lanceert Microsoft de nieuwe versie van zijn besturingssysteem. Gebruikers van Windows 7 en Windows 8 kunnen de eerste 12 maanden na de introductie gratis upgraden naar Windows 10, de nieuwste editie. Na die 12 maanden zal het upgraden niet meer gratis zijn. De prijs voor een licentie voor de consumentenversie ligt rond de €130.

1 voor allen...?

De afbeelding (rechts) geeft het goed weer. Windows 10 moet hét besturingssysteem worden voor een hele (grote) familie aan apparaten. En die kunnen allemaal gebruik gaan maken van dezelfde Windows Store (softwarewinkel). Bij apparaten moet je denken aan je smartphone, tablet, hybride laptop, laptop, desktop, spelcomputer en misschien ook je televisie. Het zou veel nieuwe mogelijkheden en gebruiksgemak geven als je op al die apparaten toegang hebt tot dezelfde apps en gegevens.

Jammer genoeg valt er verder nog niet veel over Windows 10 op apparaten als smartphones en spelconsoles te zeggen, want de versie die nu is gelanceerd werkt alleen op apparaten die ook al Windows 8 kunnen draaien. Dat zijn voornamelijk laptops en desktops. Wij probeerden hem zelf uit op de Sony Vaio SVF-15A1M2ES en de Microsoft Surface 3, beiden hebben een aanraakscherm. Er is wel al een Windows 10-testversie voor de smartphone verschenen, zodra we hier een review van maken vind je hem in het dossier smartphones.

Kritiek op Windows 8

Met Windows 10 hoopt Microsoft bedrijven en consumenten te verleiden eindelijk over te stappen van hun oude besturingssysteem. Veel van hen zijn namelijk blijven hangen bij Windows 7. Ze zagen geen noodzaak om over te stappen op Windows 8 of werden afgeschrikt door de tegelomgeving. Blijkbaar missen veel mensen de traditionele startknop. De Windows 8.1 update bracht de startknop terug, maar deze werkte niet hetzelfde als de traditionele versie. Hij opende dus geen startmenu, in plaats daarvan bracht hij je naar het startscherm met tegels.

Installeren en standaard instellingen

Het installeren van Windows 10 is erg makkelijk. Wij hebben de consumentenversie geïnstalleerd (Windows 10 Home). Let wel op dat je niet zomaar gebruik maakt van de standaardinstellingen. Microsoft stelt dan bepaalde privacy-instellingen net iets anders in dan je misschien zou willen. Maar als je toch voor de standaardinstellingen bent gegaan is er gelukkig geen man over boord want je kunt achteraf alle privacy-instellingen wijzigen via een nieuw overzichtelijk menu. Ga hier dus bewust mee om, zoals met je Facebook- of YouTube-instellingen.

Welkom terug

Een losse applicatie installeren om de traditionele startknop terug te krijgen is niet meer nodig, want de startknop én het startmenu zijn weer terug. Bovendien start Windows 10 gewoon met het bureaublad net zoals gebruikelijk is in Windows 7 en oudere versies, hiervoor hoef je geen instelling te wijzigen.

Windows 10 is echt weer fijn te besturen met muis en keyboard. Onder andere omdat de startknop terug is, maar ook omdat de Windows Store-apps nu op het bureaublad werken in plaats van alleen in hun eigen tegelomgeving. Je hoeft dus niet telkens te switchen tussen het bureaublad en de tegelomgeving, zoals nodig is in Windows 8. Je kunt de apps zelfs in een venster draaien, precies zoals je altijd al deed met traditionele applicaties.

Ook de charmsbar - die voorheen eigenlijk vooral makkelijk werkte via aanraking - is verdwenen en het alternatief is makkelijk met de muis is te bedienen. Elke app uit de Windows Store heeft nog maar enkele charms die je opent door op de 3 streepjes (hamburgertje) in de titelbalk te klikken.

Windows Store

Omdat apps straks moeten kunnen werken op verschillende apparaten, wordt de eerdergenoemde Windows Store (sofwarewinkel) onderhanden genomen. De winkel is al beschikbaar. Je kunt er apps in zoeken, downloaden en installeren op je computer of tablet. We verwachten dat je hier in de toekomst ook aankopen kunt doen voor andere Windows 10-apparaten, zoals een smartphone of televisie.

Nieuwe mogelijkheden

Microsoft heeft een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd aan Windows 10. Hieronder bespreken we de belangrijkste.

Meer bureaubladen

Taakweergave (Task View) is een nieuwe applicatie die je via het icoontje rechts van de startknop opent, of je gebruikt de toetscombinatie 'Windows-toets + tab'. Met Taakweergave zie je welke applicaties actief zijn, maar echt nieuw is de mogelijkheid om meerdere bureaubladen te maken waar je tussen kunt schakelen. Het maken en schakelen tussen bureaubladen is een gewilde functie die al in andere besturingssystemen zat.

Zo kun je nu een bureaublad maken met enkel apps voor beeldbewerking en een ander bureaublad waar je een tekstverwerker en browser op zet. En mocht je het willen dan kun je nog meer bureaubladen aanmaken. Door Taakweergave heb je dus niet per se meerdere computerschermen nodig om efficiënter te kunnen werken.

Notificatiescherm

Heel handig aan Windows 10 is het nieuwe Actiecentrum. Dit is een soort notificatiescherm die je ook wel kent van je smartphone. Dit scherm brengt je van alles op de hoogte. Denk aan systeemberichten, nieuwe e-mails, social media, en zo verder. Ook heb je super snel toegang tot een tiental schakelaars waarmee je dingen als wifi, bluetooth, tabletmodus en vliegtuigmodus aanzet of uitschakelt.

Eenvoudig delen

De Windows Verkenner heeft een deelknop gekregen waarmee je makkelijk bestanden deelt. Het werkt ongeveer hetzelfde als het delen van bestanden op een smartphone of tablet. Je selecteert eerst de bestanden die je wilt delen, vervolgens druk je op de deelknop en daarna kies je de app waarmee je de selectie deelt.

Browser met scherpe randen

Er worden 2 Microsoft browsers geleverd bij Windows 10. De oude bekende Internet Explorer en het geheel vernieuwde Edge. De focus ligt op Edge, want dit is de standaard browser als je zelf geen wijzigingen hebt toegepast. Waarschijnlijk wil Microsoft gebruikers van populaire alternatieven als Google Chrome en Mozilla Firefox verleiden tot overstappen, want Edge heeft wel wat weg van de overzichtelijke look van Chrome en Firefox. De browser werkt fijn, maar is nog niet helemaal af, want je kunt er geen kleine add-on-programma's op installeren. Dat is jammer want dan mis je veel extra functionaliteit. Voorbeelden van zulke programma's zijn Ghostery, 1Password en AdBlock Plus. We vermoeden dat Microsoft Internet Explorer uitfaseert als Edge helemaal af is.

Hallo Windows

Met Windows 10 is het mogelijk om in te loggen zonder wachtwoord met de functie Windows Hello. Je moet dan wel je gezicht laten inscannen door je computer. Daarvoor heeft je computer een infraroodcamera nodig zoals de RealSense-camera van Intel. Met zo'n camera wordt je gezicht in 3D ingescand. Zo'n 3D-scan is verplicht, want anders zou een kwaadwillende kunnen inloggen met een foto van je gezicht. We hebben de RealSense technologie al besproken maar waren toen nog niet zo enthousiast. Nu Windows 10 hier gebruik van maakt wordt RealSense al veel interessanter. Dan moeten er wel meer laptops met RealSense op de markt komen. Op het moment van schrijven staat er nog maar 1 geteste laptop met RealSense in onze vergelijker: De Asus N551JQ-CN020H.

Je persoonlijke hulpje Cortana

Vergelijkbaar met Google Now en Apple Siri krijgt Windows 10 een persoonlijke assistent, ze heet Cortana en ze luistert naar gesproken commando's. Cortana is al beschikbaar, maar nog niet in de Nederlandse versie. Het is nog niet duidelijk wanneer de Nederlandse versie van Cortana beschikbaar zal komen. Zodra ze Nederlands kan brengt dat een hoop extra mogelijkheden naar Windows. Denk dan aan het inplannen van afspraken, zoeken op je computer, zoeken op het web, geheugensteuntjes plaatsen, alleen door te praten met Cortana. Eigenlijk net als nu al kan op smartphones met Apple Siri of Google Now.

Aanraken versus muis en toetsenbord

Windows 8 bracht vooral veel besturingsmogelijkheden voor aanraakschermen. De uiteindelijke versie van Windows 10 geeft de gebruiker de keuze. Via een knop in het actiecentrum schakel je makkelijk tussen een modus die vooral geschikt is voor aanraking en een modus voor besturing met de muis.

De eerste indruk is een daalder waard

Op kantoor bij de Consumentenbond wordt er gewerkt met Windows 7-computers. Hoe reageren gebruikers Windows 7 op een eerste kennismaking met Windows 10? Alle collega's die kort Windows 10 mochten proberen reageerden positief. Een aantal reacties op een rij:

'Dit lijkt veel op Windows 7!'

'Handig die extra bureaubladen.'

'De startknop is terug!'

Veiligheid

Microsoft wil Windows veiliger maken. De consumentenversie van Windows 10 installeert automatisch alle belangrijke beveiligingsupdates zonder tussenkomst van de gebruiker. Windows is hierdoor altijd up-to-date. Ook neemt de meegeleverde virusscanner Windows Defender automatisch de taken over van een virusscanner waarvan de proefperiode is verlopen. Voorheen had je het risico ongemerkt onbeveiligd te zijn.

Klein maar fijn

Veel vernieuwingen zijn kleine aanpassingen. De computerinstellingen in Windows 10 (zoals hardware, software, beeldschermaansturing) zijn verhuisd naar een herontworpen Instellingen-menu (Settings). Dit Instellingen-menu heeft een logischere indeling. Ook is OneDrive, de online opslagdienst van Microsoft nog verder geïntegreerd. Daarnaast zijn er een hoop handige apps bijgekomen of vernieuwd die gericht zijn op bepaalde gebruikers, zoals gamers (Xbox-app), muziekliefhebbers (Groove) en fans van film en televisie (TV & Video). Ook heeft Microsoft ervoor gezorgd dat Windows eenvoudig van taal is te wisselen, na het wijzigen hoef je alleen maar op nieuw in te loggen.

Wat is Microsoft Windows 10?

Vanaf 29 juli 2015 is de opvolger van Windows 8 gelanceerd en deze heet Windows 10; er verschijnt dus geen editie 9. Van Windows 10 zal het eerste jaar een gratis upgrade verkrijgbaar zijn voor de huidige gebruikers van Windows 7 en 8.

Bijzonder: Windows 10 verschijnt niet alleen voor computers en tablets, maar uiteindelijk ook voor smartphones, televisies en andere apparaten. Apps voor Windows 10 werken op al deze apparaten, volgens Microsoft.

Minimale systeemeisen voor een upgrade

Besturingssysteem: Windows 7 of 8;

Processor: 1 GHz of sneller;

Werkgeheugen: 1 GB voor 32-bits Windows of 2 GB voor 64-bits Windows;

Vrije opslagruimte: 16 GB voor 32-bits Windows of 20 GB voor 64-bits Windows;

Videochip: DirectX 9 of nieuwer;

Resolutie beeldscherm 1024 x 600 pixels (beeldpunten);

Meer uitleg op de Nederlandstalige Microsoft site.

Meer informatie: