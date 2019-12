Test matrassen vernieuwd

De lichaamsondersteuning testen met kleine, lichte en met lange, zware proefpersonen doen we al jaren. Het oordeel voor de lichaamsondersteuning was daar tot nu toe een gemiddelde van. Maar dat is eigenlijk vreemd: Nederlanders zijn zwaarder en langer dan gemiddeld.

Uit onze test blijkt dat veel matrassen te weinig ondersteuning geven aan mensen met een zwaar, lang postuur. Daarom wegen we voortaan de oordelen voor de ondersteuning van lange, zware mensen zwaarder mee in het testoordeel dan die voor lichte, kleine mensen.

Testoordeel lager

De oordelen zelf zijn niet veranderd, maar wel de mate waarin ze meetellen voor het eindoordeel. Omdat veel matrassen zware, lange mensen minder goede ondersteuning geven dan mensen met een klein, licht postuur, gaat voor bijna alle matrassen het totale testoordeel een beetje omlaag. In de extreemste gevallen scheelt het bijna een heel rapportpunt. Zo kreeg de slechtste matras uit de test eerst een 5,8 en nu een 4,9.

Prijs zegt niets

De nieuwe weging benadrukt extra dat de prijs van een matras niets zegt over de kwaliteit. Van de 12 matrassen met de laagste testoordelen kosten er 3 minder dan €200, maar ook 3 meer dan €1000. De prijzen van de 14 beste matrassen variëren van €100 tot €1400.

Geen traagschuim bij de beste

Ook op basis van andere eigenschappen, zoals bijvoorbeeld de vulling of het merk, kun je niet echt een onderscheid maken tussen goede en slechte matrassen. Alleen valt bij de matrassen met een testoordeel van 7 of hoger op dat ze bijna allemaal een vulling met pocketveren hebben, en dat er geen enkele matras tussen zit met traagschuim (geheugenschuim) in de vulling.

In de matrassenvergelijker kun je eenvoudig de matrassen selecteren met pocketvering, traagschuim of latex in de vulling.

Bekijk de nieuwe testresultaten, met een verrassende nieuwe Beste uit de Test. Bekijk ook de kooptips voor matrassen.