Eerste indruk|De MonkeyGo, een opblaasbaar reisstoeltje voor gebruik in vliegtuig, bus en trein, is op het eerste oog een prima uitvinding. Je kind zit comfortabel in een eigen stoeltje in plaats van op een veel te grote vliegtuigstoel en hoeft dus ook niet de hele reis op schoot. Maar werkt het ook, en wat vinden luchtvaartmaatschappijen hiervan?

Conclusie

Je kind zal er vast lekker in zitten, maar het belangrijkste nadeel van de MonkeyGo is dat je er in een vliegtuig misschien weinig of niets aan hebt. Tuifly bijvoorbeeld laat het stoeltje niet toe op hun vluchten. Bij Corendon, easyJet en Transavia mag je het niet gebruiken wanneer het lichtje ‘fasten seatbelts’ brandt, dat wil zeggen bij turbulentie en tijdens het opstijgen en landen. Binnen Europa is dat vaak gedurende een flink deel van de vlucht. Om discussies te voorkomen, raadt Transavia het stoeltje daarom af. De website van MonkeyGo vermeldt niets over deze beperkingen.

Op intercontinentale vluchten, wanneer je lang op kruishoogte vliegt, kan het fijn zijn voor je kind om in een eigen stoeltje te zitten in plaats van op een gewone vliegtuigstoel. Om teleurstellingen te voorkomen is het wel verstandig om voor je het meeneemt in een vliegtuig eerst bij de luchtvaartmaatschappij te informeren of die het stoeltje accepteert en wanneer je het wel of niet mag gebruiken. De leeftijdsgrens van 1 jaar kan aan de jonge kant zijn. Voor hele kleintjes, die nog hun hoofdje nog niet zo goed recht kunnen houden, kan het veiliger zijn om liggend in plaats van zittend te reizen.

De prijs ten slotte van €56,95 is niet kinderachtig, maar wanneer je het stoeltje vaker gebruikt wellicht geen onoverkomelijk bezwaar.

Wat is de MonkeyGo?

De MonkeyGo is een opblaasbaar reisstoeltje, volgens de productinformatie bedoeld voor kinderen van 1 tot 5 jaar. Het is niet gecertificeerd en ook niet veilig voor gebruik in de auto, maar ontworpen voor gebruik in vliegtuig, trein en bus. Volgens de website van MonkeyGo is het een comfortproduct. Dus niet bedoeld om veiligheid te bieden, maar om je kind meer stevigheid en comfort te geven dan in een grote (vliegtuig)stoel. Het is dan ook niet uitgerust met eigen riempjes, zoals een autostoeltje. Je kunt het vastzetten met de stoelriem in vliegtuig of bus. Het stoeltje is gemaakt van pvc en bekleed met fibre coating, vergelijkbaar met opblaasbare nekkussentjes.

De MonkeyGo weegt ongeveer 860 gram en is opgeblazen circa 80 à 90 cm hoog en zo’n 45 cm breed. Omdat het flexibel is past het in een vliegtuigstoel, die meestal tussen de stoelleuningen minimaal circa 44 cm breed is. Bij het stoeltje hoort een opbergzakje.

De ervaringen van ouders

Paul en Sonja, de ouders van Joah (juli 2014) hebben de MonkeyGo een paar weken uitgeprobeerd, maar niet in een vliegtuig.

De (Engelstalige) gebruiksaanwijzing vinden ze overzichtelijk. Het gebruiksklaar maken vergt volgens Sonja wel even flink geblaas. Je zult het tijdens een vlieg- of busreis niet zomaar tussendoor laten leeglopen want dan ben je telkens toch wel even bezig. Met de riempjes aan de achterleuning bevestig je de MonkeyGo gemakkelijk op een ‘echte’ stoel. Het blijft dan goed op z’n plaats.

Het materiaal doet stevig aan en zal niet zomaar lek of stuk gaan, denkt Sonja. Handig is dat je er aan de zijkant nog wat lucht bij in kunt blazen. De bekleding, die wat lijkt op velours, is wel lekker zacht maar niet zo makkelijk schoon te maken en droogt langzaam.

Joah vindt het stoeltje erg mooi en gaat er graag op zitten. Jammer is dat het de MonkeyGo niet op zichzelf kan staan. Dat zou het een stuk praktischer maken. Wanneer je het kantelt heb je wel een leuk bedje, aan de reacties van Joah te zien. Handig bij het verschonen, maar niet geschikt om te slapen, want daarvoor moet het weer aan allerlei andere eisen voldoen.

Paul en Sonja zouden het stoeltje misschien kopen voor een heel lange vliegreis. Tot ze de prijs hoorden: ruim €56 is wel erg duur wanneer je er zelf zo’n €20 voor zou willen betalen. Het zou een goede service zijn wanneer je het tijdens lange vluchten van de luchtvaartmaatschappij zou kunnen lenen.

