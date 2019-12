Eerste indruk|De Livescribe Smartpen is een pen die digitaal opslaat wat je ermee schrijft. Ook maakt het apparaat geluidsopnamen. Hoe werkt het 'digitaal notuleren' in de praktijk en bevalt het?

Wat is de Livescribe Smartpen

De Livescribe Smartpen is een digitale pen. Met de pen kun je natuurlijk schrijven. Tegelijkertijd neemt de pen geluid op. Dat is allebei op zich niet nieuw. Bijzonder aan deze pen is de koppeling tussen de tekst en het geluid.

De Smartpen wordt geleverd met een speciaal notitieblok: dot paper. De pen en het papier heb je samen nodig voor koppeling van tekst en geluid. De pen herkent met het cameraatje bij de inktvulling wat je op het speciale papier schrijft. Het dot paper bevat een heleboel kleine puntjes, die de pen helpen bij de schriftherkenning. Je klikt met de pen op een willekeurig geschreven woord en je hoort precies terug wat er op dat moment gezegd werd. Klinkt handig bij een college of tijdens een vergadering!

Opslaan op de pc

Je geschreven notities met geluid kunnen ook opgeslagen worden op de computer. Zodat je via de Livescribe Desktop-software het gesprek nog eens kunt naluisteren. Of je aantekeningen kunt mailen. Dit klinkt interessant!

De tekst en het geluid kun je ook delen via een zogenaamde pencast. De ontvanger heeft geen speciale applicatie nodig. Hij of zij logt in op de website van Livescribe en kan met een muisklik op een woord hetzelfde horen als jij. Wij waren benieuwd of het zo simpel is. Wij gingen aan de slag; lees onze bevindingen.

Pulse- en Echo-model

Er zijn twee modellen van de Livescribe: de Pulse en de Echo.

De Pulse heb je vanaf €150. Maximum opslagcapaciteit van de Pulse is 4 GB;

heb je vanaf €150. Maximum opslagcapaciteit van de Pulse is 4 GB; de Echo is de uitgebreidere versie, deze is ook in een 8 GB-versie beschikbaar (€200).

Voordeel van de Echo is dat je hem direct aan de pc via de micro-usbkabel kunt opladen. Verder heeft de Pulse een 2,5 mm jack aansluiting voor het oortelefoontje en de Echo een 3,5 mm jack.

Lees onze bevindingen (met het model Echo).

Onze bevindingen

De Livescribe Smartpen ziet er op het eerste gezicht uit als een gewone pen. Wel wat dikker en met een digitaal display. Hij schrijft ondanks de dikte prima. Let wel: als je gesprekken opneemt, heb je officieel toestemming nodig van je gesprekspartner. We waren benieuwd hoe het allemaal in zijn werk gaat.

Lees onderstaand verslag en bekijk de Youtube-video die we maakten van de pen in actie.

Smartpen en Smart notitieblok

De Smartpen wordt geleverd met een speciaal notitieblok: dot paper. Dit papier en de pen heb je samen nodig voor koppeling van tekst en geluid. Klik daarna met de pen op een willekeurig woord en je hoort wat er op dat moment gezegd werd.

Het werkt prima. Je moet wel even wennen. Meestal notuleer je namelijk net na het gesprokene. Je kunt ook klikken op tekst uit een andere vergadering. De Smartpen springt gelijk terug naar dat gesprek.

Dot paper is te koop in de vorm van kladblokken en notitieblokken. Je koopt een blok vanaf ongeveer €13. Je moet daarvoor wel naar een speciale website. Het is niet bij elke boekwinkel te koop. Ook kun je het dot paper zelf printen vanuit de Livescribe Desktop. Je hebt dan wel een kleurenlaserprinter nodig.

Gewoon notitieblok

Kan ik dan niets schrijven op een gewoon notitieblok? Jawel, dat kan wel. En je kunt ook het gesprek opnemen. De koppeling tussen de tekst en het geluid wordt dan alleen niet gemaakt. Wil je weer middenin de tekst een bepaalde passage opzoeken, dan moet je de tekst op het speciale dotpaper noteren. Je doet dan eerst het geluid aan en begint te schrijven. Enkele steekwoorden later heb je weer alles gekoppeld aan elkaar.

En als ik later aantekeningen wil toevoegen ? Dat kan ook. Je laat het geluid afspelen en je schrijft bij de desbetreffende tekstpassage bijvoorbeeld 'Belangrijk'. De pen registreert dit. De volgende keer klik je op 'Belangrijk' en het geluid speelt vanaf daar verder.

Livescribe Desktop-software

Het loont de Livescribe Desktop software (gratis, voor Windows- of Mac-pc's) van de site van de producent te downloaden. Wanneer je de pen aansluit op de pc haalt de Livescribe Desktop-sotware namelijk automatisch alle tekst en geluid binnen. Je moet je voorstellen dat alle geschreven pagina's nu 'ingescand' staan op je computer. Heb je een tekening gemaakt, dan zie je die dus ook. Daar waar geluid bij opgenomen is, klik je met de muis op een woord en het gesprek speelt zich af. Het werkt goed.

De producent vertaalt de Livescribe-website en Desktop-software momenteel naar het Nederlands. In april moet dit klaar zijn.

PDF en Pencast

Een setje digitale notulen opslaan als PDF gaat heel simpel. Je kan ook tekst en geluid als een zogenaamde pencast opslaan. Via de Livescribe Desktop of via Livescribe website verstuur je dit. Die persoon ziet en hoort (!) jouw notities.

De PDF die je verstuurt is geen getypte, maar de met de hand geschreven tekst. Voor officiële notulen is dit wel erg jammer. Voor aantekeningen voor eigen gebruik, is het natuurlijk wel prima. Je kunt je geschreven tekst ook laten omzetten naar getypte tekst, via de website van Vision Objects. Dat kost wel €30.

Apps en meer

De Livescribe Smartpen en Desktop hebben meer mogelijkheden. Je kunt in de pen bijvoorbeeld snelkoppelingen maken naar functies die je vaak gebruikt. Ook zijn er via de website gratis en betaalde apps te zetten op je pen. Denk aan spelletjes en vertaalprogramma's.

Lees ook onze conclusie.

Livescribe Smartpen: review

De Livescribe Smartpen werkt goed. Het maakt waar wat het belooft: precies weten wat er op welk moment gezegd wordt. Het gebruik went snel. De mogelijkheid van opslaan van notities en delen gaat simpel. Voor mensen die veel aantekeningen maken, bijvoorbeeld tijdens colleges, is het echt een aanrader. Ook als je interviewt kan het van pas komen. Voor anderen zal het vooral blijven bij een leuke, maar dure, gadget.

iPad-concurrent?

Wie over een Apple iPad tabletcomputer beschikt, vindt een deel van de Livescribe functionaliteit terug in het programma SoundNote, dat voor 5 dollar kan worden gedownload uit de App Store. Je mist uiteraard een pen; je benut alleen het aanraakscherm van de tablet als invoerinstrument. De app combineert je notities op het scherm met geluidsopnamen. We hebben zelf geen ervaringen met deze app, maar vonden de overeenkomsten met de Livescribe penfunctionaliteit frappant en wilden het je daarom niet onthouden.