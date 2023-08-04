Archief Printers

Diascanners
Heb je nog dozen met dia’s of negatieven liggen? Dan kun je ze digitaliseren. Zo bekijk je oude foto’s makkelijker op je computer, tablet of tv. Ook kun je ze delen met familie of bewaren als reservekopie.
Heb je nog dozen met dia’s of negatieven liggen? Dan kun je ze digitaliseren. Zo bekijk je oude foto’s makkelijker op je computer, tablet of tv. Ook kun je ze delen met familie of bewaren als reservekopie.
Inkjetprinters zijn het populairst in Nederland. Maar een laserprinter kan ook prima zijn. Wat zijn de voor- en nadelen?
Zoek je een goede en goedkope printer? Kijk dan verder dan de koopprijs, want bij sommige goedkope wifi-printers lopen de inktkosten flink hoog op. En dat hangt samen met het aantal afdrukken dat je maakt. Wat is jouw Beste Koop?
Cartridges en toners kun je inleveren bij jou in de buurt of via de post. Dit zijn de mogelijkheden.
Je printer afdanken? Maak er iemand anders blij mee als hij nog werkt. Is hij kapot? Laat hem dan repareren of lever hem in.
Een inkttankprinter werkt niet met cartridges, maar met ingebouwde inkttanks die je vult met inkt uit flesjes. Duur in aanschaf, maar je hoeft niet steeds nieuwe cartridges te kopen.
Zo'n 4 keer per jaar testen we de nieuwste printers. Ontdek hoe wij printers testen.
Een all-in-one printer is een printer, scanner en kopieerapparaat in een: een 3 in 1 printer.
Wij testen regelmatig de nieuwste laserprinters en ledprinters. Natuurlijk testen wij ook draadloze laserprinters. Hier vind je de beste printers.
Wij testen regelmatig de nieuwste ecotankprinters. Ook wel bekend als inkttankprinter of smart tank printer. Dit zijn de beste.
Over welk merk printer zijn gebruikers het meest tevreden? Welke hebben de langste levensduur? En bij welk merk zie je de meeste mankementen of defecten?
Microsoft stopt met automatisch aanbieden van updates voor oude printerdrivers. Naar verwachting moet 1 op de 5 printergebruikers dan zelf op zoek naar updates.
Je koopt een printer, maar na een paar printjes valt de kwaliteit tegen. Mag je de printer dan terugsturen of omruilen? Dat verschilt per winkel. We vroegen het na.
Huismerkinkt is vaak veel goedkoper dan originele inkt. Maar hoe goed is deze goedkope printerinkt? En loop je risico’s als je alternatieve cartridges gebruikt? We beantwoorden de 10 meestgestelde vragen.
Je kunt een hoop besparen door prijzen te vergelijken van inktcartridges. En je kunt nog meer besparen door huismerkcartridges te gebruiken. Bij welke winkels ben je het goedkoopst uit?
Al jaren biedt HP in Nederland Instant Ink: een abonnementsmodel zoals we dat van telefoons kennen.
Scanners van Canonprinters met inktcartridges werken mogelijk niet meer met een een lege cartridge. Dat blijkt uit onze test.
Met printabonnementen betaal je voor een bepaald aantal afdrukken per maand, niet voor de cartridges. Is zo'n abonnement ook wat voor jou?
Fabrikanten willen dat je inkt of toner van het printermerk gebruikt. Ze willen voorkomen dat je kiest voor een goedkoper merk. En dat je meer uitgeeft dan nodig, of een abonnement neemt. Hoe doen ze dat? Mag dat wel?
Heb je een goedkope inkjetprinter, dan loop je hier zeker weten tegenaan: inktcartridges zijn duur. Wil je hierop besparen? Lees onze 9 tips.