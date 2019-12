Wat zijn de beste printermerken?

Welke printermerken zijn geliefd?

Het printermerk met de hoogste merktevredenheid is Brother. Dat is opvallend, want HP, Canon en Epson zijn de bestverkopende merken van Nederland. Brother scoort een 7,7 op merktevredenheid, terwijl Canon een 7,2 en Epson een 6,9 krijgen. Voor marktleider HP is dat een 7,1.

Gebruikers met een laserprinter geven een hogere waardering dan gebruikers met een inkjetprinter. HP en Canon krijgen een 8,0 en Brother een 7,9. We vonden niet genoeg Epsongebruikers met een laserprinter om een rapportcijfer te berekenen.

Printermerken met de beste prijs-kwaliteitverhouding

Een vermeend goede prijs-kwaliteitverhouding is de belangrijkste reden om voor een bepaald merk te kiezen. Eerdere ervaringen of een goede reputatie zijn minder belangrijk.

Hoewel slechts 1 van de 20 mensen het afgelopen jaar voor Brother koos, is deze groep het vaakst zeer tevreden over de prijs-kwaliteitverhouding.

Prestaties, gebruiksgemak en toner-/inktverbruik per printermerk

Bijna niemand is ontevreden over de prestaties of het gebruiksgemak van zijn printer. Maar over het verbruik van inkt zijn Nederlanders een stuk kritischer. Consumenten met een printer van Canon, Epson of HP zijn bijna 3 keer zo vaak ontevreden over het inktverbruik dan mensen met een printer van Brother. Ook over het inktverbruik van inkjetprinters is men een stuk ontevredener dan over het tonerverbruik van laserprinters.

Laserprinters hebben sowieso meer tevreden gebruikers. Bijna de helft is zeer tevreden met de prestaties en een derde is zeer tevreden over het gebruiksgemak. Voor inkjetprinters is dat voor beide punten ongeveer een kwart van de gebruikers.

Mankementen bij printers

Een op de 10 gebruikers heeft weleens defecten of mankementen gehad aan zijn printer. Dat kwam bij printers van HP en Epson net wat vaker voor dan bij Canon en Brother.

In ruim een kwart van de gevallen betreft het papierproblemen. Dan gaat het mis met de toevoer, doorvoer of uitvoer van de papiervellen.

Eén op de 4 gebruikers had last van een slechte printkwaliteit.

Ook problemen met wifi of niet-startende printopdrachten komen regelmatig voor.

Veruit de meeste problemen treden op met cartridges en printkoppen. Zoals nieuwe cartridges die werden geweigerd door de printer.

De helft van de printers wordt vervangen omdat ze stuk zijn of omdat te vaak storingen en defecten optreden. Een kwart van de printers wordt afgedankt omdat ze technisch verouderd zijn. Een andere reden is draadloos printen. Mensen gebruiken een printer gemiddeld 6 jaar voor ze een nieuwe aanschaffen.

Over het onderzoek

De uitkomsten zijn een algemeen oordeel op basis van een enquête onder 3600 mensen in 2017. Voor sommige merken vonden we te weinig gebruikers en ontbreekt het oordeel.

De uitspraken over merken gaan niet over specifieke modellen en de uitkomsten van dit onderzoek gelden niet voor alle modellen van een bepaald merk. De verschillen tussen de apparaten van een merk kunnen groot zijn. Ook de manier waarop het apparaat wordt gebruikt, speelt een rol in de ervaringen van de respondenten. De resultaten gelden niet per se voor de modellen die nu in de winkels staan.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke printers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste printer

Aanmelden als panellid

Wil jij ook lid worden van het Consumentenbond Panel? Meld je aan.