Reisvouchers bij annulering door coronavirus

Corona-voucher met garantiedekking

Sinds 16 maart 2020 vragen ANVR-reisorganisaties bij annulering reizigers de reis om te boeken of een 'corona-voucher' te accepteren. De voucher is alleen bedoeld voor pakketreizen, niet voor losse vliegtickets.

Als de reis is geannuleerd vanwege corona, hoeven de restantbetalingen niet meer te worden gedaan. De voucher heeft dan de waarde van de aanbetaalde reissommen en ook eventuele extra kosten, zoals reserverings-en administratiekosten.

Als reiziger behoud je overigens altijd het recht op geld terug, ook als je de voucher al hebt geaccepteerd.

Standpunt Consumentenbond: ANVR-aangesloten bedrijven

Wij zijn ons bewust van de grote gevolgen die de corona-pandemie kan hebben voor de reisbranche. Daarom hebben we begrip voor het initiatief van de branche om gedupeerde reizigers een tegoedbon (corona-voucher) te geven.

Vooralsnog stellen we ons neutraal op, omdat we via onze Europese koepelorganisatie (BEUC) onderhandelen over wetgeving die voor alle lidstaten geldt. Hierbij hanteren we de volgende uitgangspunten:



Vrijwilligheid: de consument bepaalt zelf of hij een corona-voucher accepteert, of toch het reeds betaalde bedrag gerestitueerd krijgt. Reisorganisaties mogen geen druk op consumenten uitoefenen om een voucher te accepteren. Bescherming tegen faillissement: we willen dat consumenten die een voucher accepteren worden gecompenseerd indien de reisorganisatie failliet gaat of niet in staat is om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen. De Europese lidstaten dienen hiervoor zorg te dragen. Het kan niet zo zijn dat consumenten die zich flexibel opstellen vervolgens met lege handen staan. Terugbetaling: we willen dat consumenten die – na acceptatie van de voucher – te allen tijde de mogelijkheid hebben de voucher alsnog om te wisselen voor terugbetaling van de volledige reissom.

Doe mee met de Consumentenbond Wij testen jaarlijks duizenden producten en diensten. En we onderzoeken de voorwaarden en premies van verzekeringen. Dit doen we allemaal zodat jij de juiste keuze kunt maken. Maak het jezelf gemakkelijk en word ook lid. Word lid

Reis boeken met corona-voucher (ANVR)

De voucher wordt uitgegeven op naam van de hoofdboeker, die zelf mag bepalen met wie hij/zij een nieuwe reis boekt. Je moet dan weer boekingskosten betalen.

Boek je een goedkopere reis, dan krijg je het verschil terug. Zo'n restbedrag (bedrag van de voucher dat nog niet is besteed) moet volgens de ACM binnen een redelijke termijn door de reisorganisatie worden uitgekeerd. Reisorganisaties kunnen voor het verschil ook een voucher aanbieden, maar uiteindelijk moet je je geld terug kunnen krijgen. Bij een duurdere reis moet je bijbetalen.

Volgens toezichthouder ACM moet de voucher een volwaardige vervanging zijn, bijvoorbeeld door op een later tijdstip een gelijke of goed vergelijkbare reis te kunnen boeken.

Géén kosten rekenen voor voucher

Reisorganisaties mogen geen kosten rekenen voor de uitgifte van het corona-voucher of terugbetalen van de reissom, zoals administratiekosten.

Volgens toezichthouder ACM kunnen er wel kosten gerekend worden bij het omboeken van de reis. Mits dit in de voorwaarden van de boeking staat (dat ze kosten rekenen als je de reis omboekt).

Recht op geld terug

Je mag een corona-voucher weigeren bij een geannuleerde reis en geld terugvragen. Ook als je al een voucher hebt geaccepteerd, mag je vervolgens toch nog geld terugvragen. Bijvoorbeeld als je toch geen gebruik wil of kan maken van de voucher. Je kunt vanaf 6 maanden nadat je de voucher kreeg je geld terugvragen. Bij sommige reisaanbieders kan dit misschien al eerder.

Tegoed en garantiefonds SGR

Het tegoed van de voucher valt onder het garantiefonds SGR, dat een vergoeding biedt als een reisorganisatie failliet gaat. Als de reisorganisatie dus omvalt voordat je de voucher hebt gebruikt, dan krijg je de waarde terug.

Kies je bij een geannuleerde reis niet voor een reisvoucher maar voor geld terug en gaat de pakketreisaanbieder failliet voordat je je geld terughebt? Dan sta je in principe met lege handen. Het bedrag valt dan namelijk niet onder de garantieregeling van SGR.

Check via de website van SGR of de reisorganisatie is aangesloten.

Nadelen corona-voucher

Het nadeel van zo'n voucher is de beperkte geldigheid van één jaar om garantiedekking via SGR te hebben. Dit houdt in dat je vóór de einddatum van de voucher een nieuwe reis moet boeken. Je hoeft dus niet binnen dat jaar te reizen. Een ander nadeel is dat je de waarde van de voucher alleen kunt inwisselen bij dezelfde reisorganisatie (die de voucher heeft uitgegeven). Bij het boeken van een nieuwe reis zie je elders misschien een betere reisaanbieding.

Andere reisvouchers (vakantieparken en vliegtickets)

Luchtvaartmaatschappijen

Ook luchtvaartmaatschappijen geven reisvouchers uit vanwege het coronavirus. Het kabinet liet op 30 maart 2020 weten dit tijdelijk acceptabel te vinden: per 1 maart tot en met 30 juni 2020. De voucher moet wel 12 maanden geldig zijn en passagiers moeten na het verlopen van de vouchers het ongebruikte deel terugkrijgen. Normaal gesproken moeten reizigers met een los vliegticket hun geld binnen 7 dagen terugkrijgen bij een geannuleerde vlucht, of een alternatieve vlucht. Passagiers blijven ook met een reisvoucher recht houden op terugbetaling van de ticketkosten.

Consumenten die een voucher van hun luchtvaartmaatschappij krijgen, mogen niet met lege handen komen te staan als die maatschappij failliet gaat. De Consumentenbond wil dat de overheid garant staat.

Vakantieparken

Ook bijvoorbeeld vakantieparken en reisorganisaties die niet bij ANVR zijn aangesloten geven reisvouchers uit. Let erop dat wanneer je een voucher accepteert, deze onder de garantieregeling van SGR valt. Of dat de voucher eventueel een andere garantiedekking heeft als de reisorganisatie failliet gaat. Er zijn momenteel ook reisdienstverleners die vouchers uitgeven zónder garantiedekking bij een mogelijk faillissement. Je staat dan waarschijnlijk met lege handen als de reisorganisatie omvalt.

De Consumentenbond houdt de ontwikkelingen rondom reisvouchers in de gaten.

Meer lezen: