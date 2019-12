Moet het horloge om de dag aan de lader of kan hij weken mee? Er zijn flinke verschillen in de accuduur van sporthorloges. Wij testen hoe lang een horloge meegaat op één batterijlading. Daarnaast testen we hoe lang het duurt voordat het horloge volledig is opgeladen. Kun je hem tussendoor even snel laden, of moet hij echt langer aan de lader?