Merktevredenheid Miele-wasdroger

Bezitters van een Miele-wasdroger zijn zeer tevreden. Bijna 19% van de 5200 consumenten die onze enquête naar merktevredenheid invulden had een wasdroger van Miele. Miele is daarmee heel populair, maar het percentage daalde wel iets ten opzichte van 2 jaar eerder.

Consumenten geven een 9 als rapportcijfer voor hun Miele-wasdroger. Dat is het hoogste rapportcijfer van alle merken. Het volgende merk (Siemens) volgt op enige afstand met een 8,4.

Vooral de prestaties en het gebruiksgemak worden positief beoordeeld. Van de bezitters van een Miele- wasdroger is 55% zeer tevreden over de prestaties en 59% is zeer tevreden over het gebruiksgemak. Geen ander merk komt in de buurt van die scores.

De bezitters van een Miele-droger zijn het minst te spreken over de prijs-kwaliteitverhouding. Slechts 22% vindt die zeer gunstig. Die score is wel hoger dan gemiddeld.

Vervangen

Een Miele-wasdroger wordt gemiddeld na 15 jaar vervangen. Dit ligt ruim boven het gemiddelde van 11 jaar. Van de bezitters geeft 51% aan dat hun volgende wasdroger zeker weer van het merk Miele zal zijn. Ook dat percentage is veel hoger dan bij andere merken.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasdrogers goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasdroger

Aanbod Miele-wasdrogers

Miele maakt vooral warmtepompdrogers. Er zijn nog maar een handjevol Miele-luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers. Een Miele-warmtepompdroger heb je vanaf zo'n €700. De duurste modellen kosten meer dan €1500.

De dure modellen zijn groter (capaciteit 9 kg), hebben extra's zoals SteamFinish (een stoomprogramma) en je kunt ze bedienen met een app.

Bijzonder aan Miele-wasdrogers is dat ze vrijwel allemaal zijn uitgerust met FragranceDos. Hiermee stop je geurflacons in de droger, die dan een frisse geur aan je wasgoed meegeven.

De duurdere wasdrogers van Miele hebben WiFiConn@ct. Dat betekent dat je ze draadloos op je thuisnetwerk kunt aansluiten en ze met de Miele@home app kunt bedienen.

Warmtepompdrogers

T1 Classic - Bekijk de producten uit deze serie

Typenummer TD* of TEB*, bijvoorbeeld TDB220WP

Prijs €700 - €1000

Energielabel A+++ of A++

Capaciteit 7 of 8 kg droog katoen

Een dichte (niet glazen) deur

T1 - Bekijk de producten uit deze serie

Typenummer TC* / TW* / TE*

Prijs €1000 - €1600

Energielabel A+++

Capaciteit van 8 of 9 kg katoen.

Met EcoDry-technologie, waardoor deze drogers zuiniger zouden zijn.

Alleen de goedkoopste modellen hebben een dichte deur, de rest een glazen. De ring om de deur is chroom of wit.

Duurdere modellen hebben WiFiConn@ct en/of SteamFinish, waarbij de was minder gekreukt uit de droger moet komen.

Luchtafvoerdrogers en condensdrogers

De luchtafvoerdrogers en traditionele condensdrogers van Miele zijn niet ingedeeld in series, omdat er maar zo weinig zijn.

Bekijk alle Miele-luchtafvoerdrogers

Bekijk alle Miele-condensdrogers

Modelnaam Miele-wasdroger

Het aanbod van Miele-wasdrogers lijkt groot, maar vaak zijn er maar minimale verschillen tussen de modellen. Veel modellen zijn er bijvoorbeeld met een witte of een metaalkleurige ring in de deur. Vaak kun je ook kiezen tussen een recht en een schuin bedieningspaneel.

Er zit een logica achter de cijfers en letters in de modelnaam, al is het even zoeken. Als voorbeeld nemen we de TCH630 WP Eco XL:

C staat voor Chrome Edition: de deur heeft chroomkleurige ring. W staat voor een witte ring.

Bij de TCH 620 is het bedieningspaneel recht, de TCH 630 heeft een schuin bedieningspaneel.

WP staat voor warmtepompdroger.

Modellen met XL achter de naam hebben een capaciteit van 9 kg

Lees ook: