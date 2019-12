Problemen met je wasdroger oplossen

Algemene tips bij problemen

Maak eerst alles schoon

Wasdrogers hebben veel onderhoud nodig. Na iedere wasbeurt moet de condensbak geleegd en de pluizenfilters schoongemaakt worden. Bij veel wasdrogers moet je ook om de zoveel tijd de condensor schoonmaken. Een droger die niet schoon is droogt minder goed en verbruikt meer energie. Maak de droger goed schoon om uit te sluiten dat vervuiling de oorzaak is van het probleem.

Download de handleiding

In alle handleidingen van wasdrogers staan oplossingen voor veelvoorkomende problemen. Die bieden soms uitkomst. Je kunt de handleiding altijd downloaden van internet. Zoek op het merk en type van de wasdroger, eventueel aangevuld met 'handleiding'.

Let er wel op dat je de volledige typenaam gebruikt. Dus 'Bosch WTYH8782NL' en niet 'Bosch HomeProfessional' of 'AEG T8DE86CS' in plaats van 'AEG Lavatherm'. Soms is zoeken naar de handleiding via de site van de fabrikant sneller.

Identificeer de storing

Soms geeft de droger zelf aan wat er mis is. Bijvoorbeeld door een foutcode in het display of een lampje dat knippert. Door die code op te zoeken in de handleiding of op internet kun je soms achterhalen wat er aan de hand is.

Veelvoorkomende problemen

Vaak is het lastig om een storing in moderne wasdrogers zelf op te lossen, omdat de apparaten erg complex zijn. De oplossingen in de handleidingen zijn vaak beknopt of voor de hand liggend. Toch is de oplossing van een probleem soms eenvoudiger dan je denkt en kun je zonder monteur verder. We behandelen een aantal veervoorkomende problemen.

De droger start niet

Als de droger niet start, kan het zijn dat de stekker er niet in zit of dat de stroom (in dat deel van je huis) is uitgevallen. Als de stroom het wel doet, kan het zijn dat de deur van de machine niet goed dicht zit of de droger op een kinderslot staat. Het kan ook helpen om de stekker uit het stopcontact te halen en er na een paar seconden opnieuw in te doen.

De was wordt niet droog

Als de was niet goed droog wordt, kun je allereerst de droger goed schoonmaken. Ook is het belangrijk dat de ruimte waar je droger staat niet te koud, te warm en te vochtig is. En de dat de ruimte goed wordt geventileerd. Check ook of de ventilatiesleuven van de droger niet geblokkeerd worden.

Helpt dat niet, dan kun je proberen minder was tegelijk te drogen. Je kunt ook een ander droogprogramma kiezen, bijvoorbeeld 'kastdroog extra' in plaats van 'kastdroog'. Het drogen duurt dan wel langer en kost meer energie.

Het drogen duurt heel lang

Dit probleem is vergelijkbaar met het bovenstaande. De meeste wasdrogers hebben een sensor die bepaalt of de was droog genoeg is. Als de wasdroger meet dat de was nog niet droog genoeg is, zal hij blijven draaien. Dus als de droger vuil is of zijn vocht en warmte moeilijk kwijt kan, kan dat ervoor zorgen dat de was niet goed droog wordt. Of dat het drogen heel lang duurt.

Er komt water uit de wasdroger

Als er water uit de wasdroger komt, kan de condensbak vol of verkeerd teruggeplaatst zijn. Ook zou het kunnen dat de droger scheef staat. Controleer met een waterpas of de droger recht staat en corrigeer de scheefstand eventueel. Je kunt ook de afsluiting van de deur controleren.

De trommel draait niet

Als de trommel niet draait, is er waarschijnlijk een onderdeel kapot. Het kan zijn dat de aandrijfriem is gebroken of dat de koolborstels van de motor zijn versleten. Tenzij je heel handig bent, zal je in dit geval een monteur moeten bellen.

De wasdroger maakt veel lawaai

Een wasdroger is van zichzelf al niet geruisloos, maar soms maakt een droger te veel lawaai. Een grondige schoonmaakbeurt kan helpen. Controleer ook met een waterpas of de droger recht staat. Ook door slijtage kan de droger meer lawaai maken. In het laatste geval is er meestal niet veel wat je zelf kunt doen.

Hulp van een monteur

Kom je er niet uit? Dan moet er een monteur komen. Als je nog garantie hebt, dan loopt de garantie in principe via de winkel waar je je wasdroger hebt gekocht. Bij wasdrogers heb je vrijwel altijd ook fabrieksgarantie. Je kunt dan direct contact opnemen met de fabrikant. Dat is meestal een stuk sneller en makkelijker.

Heb je geen garantie meer? Dan betaal je al snel €100 voor een monteur van de fabrikant. Als je dat te duur vindt, kun je ook andere hulp inschakelen. Lees meer over repareren, vervangen en afdanken van witgoed.

