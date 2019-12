AEG wasmachine

Welke soorten AEG-wasmachines zijn er?

Van een basismodel wasmachine tot 1 met een stoomfunctie of waterontharder: AEG-wasmachines zijn er in allerlei soorten. De grootste verschillen zitten in de extra programma-mogelijkheden en extra functies.

Met modelnamen als AEG L7FE96EW of AEG L7FE84EW zijn ze op het eerste gezicht lastig uit elkaar te houden. Toch zit er een logica in de AEG namen, al is die niet gemakkelijk.

Capaciteit

AEG heeft wasmachines met een vulruimte van 7 kg (geschikt voor 3 tot 4 persoons huishoudens) tot 9 kg (voor huishoudens met 5 of meer personen). De tweede letter in de naam AEG L7FE96EW geeft deze capaciteit aan: in dit geval 9 kg.

Zoek je een kleine wasmachine voor een 1- à 2-persoons huishouden? Kies dan een ander merk.

Extra functies

Op dit moment zijn er 4 series AEG-wasmachines te koop die allemaal verschillende extra functies hebben: de 6000, 7000, 8000 en 9000 serie.

Toerental

AEG wasmachines hebben een centrifuge toerental van 1400 of 1600. De 1600 is krachtiger, waardoor de was droger uit de machine komt. Wel maken deze meer lawaai en verbruiken meer energie wanneer je maximaal centrifugeert.

Ook het toerental kun je terugvinden in de naam. Zo heeft de AEG L7FE84CS een toerental van 1400 en de AEG L7FE96ES 1600.

Uiterlijk

De toevoeging CS, ES, EW, IW of GW, GS aan de modelnaam geeft een verschil in het design aan, de modellen zijn verder gelijk. W staat voor een witte deur, S voor een zilverkleurige.

Waarin verschilt AEG van andere merken?

Voorkom slijtage

Alle AEG-wasmachines uit de 6000, 7000, 8000 en 9000 serie wegen elke lading automatisch en passen daarop het programma aan. Hierdoor was je kleding niet te lang en blijft kleding langer mooi. AEG wil zo kledingslijtage voorkomen.

Een stoomfunctie is uniek voor de 7000 serie. De 8000 serie mengt wasverzachter met water voordat het de trommel in gaat, zodat je niet te veel of te weinig wasverzachter gebruikt. De 9000 serie onthardt water. Deze functies hebben als doel kleding zo lang mogelijk mooi houden.

Tevreden gebruikers

We vroegen ruim 5200 consumenten hoe tevreden ze zijn over hun wasmachine. Uit ons onderzoek blijkt dat de merktevredenheid over AEG hoog is. Wil je weten hoe hoog en wat consumenten van andere wasmachine merken vinden? Bekijk de resultaten van de enquête over merktevredenheid.

Draairichting deur

De draairichting van de deur is bij alle modellen AEG-wasmachines aan te passen, wat niet het geval is bij alle andere merken. Handig wanneer je van plan bent te verhuizen en in je nieuwe huis een draairichting de andere kant op beter past.

Voorkom een miskoop Met onze test zie je in één oogopslag welke wasmachines goed zijn. Maar minstens zo belangrijk: je ziet ook welke je beter niet kunt kopen. De beste wasmachine

Highlights uit de test

Basis programma’s

Alle AEG-wasmachines komen voldoende uit onze test. Wel lopen de scores op de verschillende onderdelen sterk uiteen, van net voldoende tot zeer goed. Opvallend genoeg is dit ook het geval bij basis-programma’s als katoen wassen of synthetisch wasgoed wassen.

Gebruiksgemak

In onze gebruiksgemak test scoort AEG voldoende. We testen daarin hoe makkelijk het is om de wasmachine te laden en weer leeg te halen. Ook kijken we naar hoe makkelijk en duidelijk het display is af te lezen en of je snel een het gewenste programma vindt. De testscores lopen per model wel uiteen – let hier goed op wanneer je bijvoorbeeld geen priegelige letters op het display wilt.

Herrie

Op het onderdeel geluid, zowel tijdens het wassen als centrifugeren, scoren meerdere modellen ronduit slecht. Lees meer over het geluid van wasmachines en bekijk welke wasmachine hier wél goed op scoort.

Lees ook: