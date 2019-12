Electrolux EWF1486GDW

Over dit product Geschreven door de Consumentenbond

Een machine met een grote capaciteit: 8 kg. Het centrifugetoerental is 1400 en hij centrifugeert de was daarmee goed droog. De machine is verder voorzien stoomprogramma's om wasgoed op te frissen en te ontkreuken, een display waarop de resterende programmatijd te zien en er kan een uitgestelde starttijd ingesteld worden. De machine heeft een grote deuropening, gemakkelijk voor het vullen van de wasmachine, maar geeft geen geluidssignaal wanneer het programma afgelopen is.