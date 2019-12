Nieuwe testresultaten wifi-speakers

Wifi-speakers zijn luidsprekers waarmee je bijvoorbeeld Spotify kunt beluisteren via je draadloze netwerk. Onlangs hebben we 5 van deze speakers getest: Sony SRS-ZR5, Sony SRS-ZR7, Samsung R1 WAM1500, Samsung R3 WAM3500 en Yamaha WX-030.

Geluidskwaliteit onvoldoende

De geteste multi-room speakers zijn relatief klein en licht: de Yamaha is met iets meer dan 2 kilo het zwaarst. De lichtste is de Samsung R1 WAM1500 (1,65 kilo). Wat opvalt in de test, is dat deze kleine speakers onvoldoende scoren op geluidskwaliteit. Het geluid heeft vaak een beperkte dynamiek. Bij veel geteste speakers onder de 3 kilo zien we een soortgelijk beeld. Er is geen sprake van een harde wet: er zijn zware speakers die onvoldoende scoren en lichte speakers die behoorlijk goed klinken.

