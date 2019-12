De beste aansprakelijkheidsverzekering

Wij onderzochten bijna 30 aansprakelijkheidsverzekeringen op premies en voorwaarden. Natuurlijk is ieders situatie net even anders. Vergelijk dus altijd aansprakelijkheidsverzekeringen.

Beste uit de Test

In februari 2019 testten wij 27 aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren (AVP's). Met een Testoordeel van 8,9 kwam Centraal Beheer net als in 2018 als Beste uit de Test, onder meer dankzij de aanwezigheid van een oppasclausule, sport- en spelclausule en een ruime vriendendienstclausule (€25.000).

Andere aanbieders die goed uit de test komen, zijn ZLM (alleen in Zeeland en Noord-Brabant af te sluiten), Interpolis, ASR (met Sterdekking), Ohra, ABN Amro en United Insurance.

Beste Koop

United Insurance is de Beste Koop. Deze aansprakelijkheidsverzekering heeft goede voorwaarden voor een zeer redelijke prijs. Gezinnen met kinderen betalen bij United Insurance afgerond €43 per jaar, alleenstaanden met of gezinnen zónder kinderen betalen €38 en singles slechts €25 per jaar. Voor inwoners van Zeeland en Brabant is ZLM een prima alternatief.

Verzekerd bedrag

Wij adviseren een verzekerd bedrag van €1,25 miljoen of meer als je een aansprakelijkheidsverzekering afsluit. Alleen Nationale-Nederlanden biedt nog een lager verzekerd bedrag van €1 miljoen, met als alternatief €2,5 miljoen.

Je kunt beter kiezen voor geen eigen risico. Een eigen risico zorgt voor een lagere premie, maar de verzekerden claimen maar 1 of 2 keer iets op hun aansprakelijkheidsverzekering. Dan wil je waarschijnlijk niet ook nog eens zelf opdraaien voor de eerste €100, zoals bij Hema en InShared standaard het geval is.

