Ook in het afgelopen jaar namen we heel wat kleine lettertjes en prijzen onder de loep. De Consumentenbond presenteert ‘de beste’ financiële producten van 2018.

Aansprakelijkheidsverzekering

De aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) van Centraal Beheer kwam begin 2018 als Beste uit de Test, gevolgd door ZLM, Ohra en Klaverblad. Centraal Beheer was tot dusver een laagvlieger in onze jaarlijkse AVP-test, maar kwam eind 2017 met nieuwe voorwaarden. Die vertalen zich in een veel hoger Testoordeel (7,9). Daar staan wel fiks gestegen premies tegenover. Wil je een goedkope AVP met behoorlijk goede voorwaarden, denk dan eens aan onze ‘Beste Koop’ United Insurance. Lees meer over de beste aansprakelijkheidsverzekeringen.

Bron: Consumentengids maart 2018

Autoverzekering

Wat de beste autoverzekering is, verschilt per persoon en auto. Om toch een oordeel te kunnen vellen, deden we ruim 15 miljoen prijsvergelijkingen. ANBW scoort goed op voorwaarden, maar ook kijkend naar de prijs zit de ANWB Veilig Rijden-polis steevast in onze selectie. Voor inwoners van Zeeland en Brabant is ook ZLM een voordelige aanbieder. Met Testoordelen rond de 9 scoort ABN Amro hoog op de voorwaarden. Dat geldt ook voor de diverse autoverzekeringen van Centraal Beheer en Inshared. Lees meer over de beste autoverzekeringen.

Bron: Geldgids december 2018

Betaalrekening

Veel consumenten betaalden weer meer voor betaaldiensten van hun bank. ING spande de kroon met een kostenstijging van 7 tot 10%. Ook klanten van de Rabobank waren vanaf 1 april flink duurder uit. ASN Bank, Knab en SNS verhoogden hun tarieven voor het tweede jaar op rij niet. Wel verlaagden zij de rente over het positieve saldo op de betaalrekening. SNS is volgens berekeningen van de Consumentenbond vaak de goedkoopste optie. Lees meer over de goedkoopste betaalrekeningen.

Fiets- en e-bikeverzekering

De doorlopende verzekeringen van Kingpolis kwamen voor de tweede keer op rij als de Beste uit de Test. Voor gewone fietsen scoorden die in het voorjaar van 2018 een 8,5 als Testoordeel, voor elektrische fietsen zelfs een 8,8. Daarmee bleef Kingpolis de concurrenten Univé (8,1 voor gewone fietsen, 8,4 voor e-bikes), Allianz Global Assistance (8,2 voor gewone fietsen, 7,8 voor e-bikes) en Unigarant (8,0 voor gewone fietsen, 7,7 voor e-bikes) voor. Al deze polissen zijn online af te sluiten. Lees meer over de beste verzekeringen. Lees meer over de beste fietsverzekeringen.

Bron: Consumentengids mei 2018

Inboedelverzekering

De All Risk inboedelverzekering van ING kwam dit najaar als Beste uit de Test. Met een Testoordeel van 8,4 hield ING onder meer de Maatwerk All-in (8,2) en Standaard All-in (7,9) polissen van Nationale-Nederlanden (NN) achter zich. Deze verzekeringen scoren met name goed omdat ze in de meeste schadegevallen liefst 10 jaar de nieuwwaarde vergoeden; het bedrag waarmee je een nieuw, soortgelijk product kunt kopen. Verzekeruzelf.nl (7,2) vergoedt 5 jaar lang de nieuwwaarde. Lees meer over de beste inboedelverzekeringen.

Bron: Consumentengids oktober 2018

Private lease

Bijna de helft van alle nieuw verkochte auto’s is een leaseauto. De vraag naar private leaseauto’s is de afgelopen jaren explosief toegenomen. Met private lease, of privé lease, betaal je een vast bedrag per maand. Met het Autolease-collectief maakt de Consumentenbond private lease inzichtelijk en begrijpelijk voor iedereen. Leasebedrijven die meedoen beschikken over het Private Lease Keurmerk. In het Autolease-collectief van eind 2018 voerde automerk Kia opnieuw de boventoon. Verreweg de meeste contracten worden afgesloten voor de Kia Picanto en vervolgens de hybride Kia Niro. Hierna waren de Hyuandai 120 en Nissan Qashqai het meest populair onder consumenten.

Rechtsbijstandverzekering

Met een Testoordeel van 7,8 scoorde de rechtsbijstandverzekering van ABN Amro (helaas alleen af te sluiten met een betaalrekening bij die bank) het beste in onze jaarlijkse test. Runners-up waren de voordelige polissen van Lancyr (7,7), gevolgd door ZLM en Univé. We onderzochten ook de tevredenheid over de rechtshulpverleners. Univé Rechtshulp en SRK scoorden daarbij nog het best (7,3), gevolgd door Stichting Achmea Rechtsbijstand (7,2), Arag (7,1) en hekkensluiter Das; die rechtshulpverlener kreeg een 6,5. Lees meer over de beste rechtsbijstandverzekeringen.

Bron: Consumentengids september/Geldgids december 2018

Reisverzekering

Met een Testoordeel van 7,6 kwam de doorlopende reisverzekering ANWB Compleet in oktober als Beste uit de Test. Unigarant Uitgebreid van ANWB-dochter Unigarant heeft dezelfde voorwaarden, maar is gemiddeld duurder. ANWB voerde in 2018 een paar verbeteringen door. Zo zijn reizen voor een studie of vrijwilligerswerk in het buitenland nu standaard meeverzekerd. Ook gingen de maximumbedragen bij de bagagedekking omhoog. Beste Koop zijn de scherp geprijsde reisverzekering Plus (Testoordeel 6,8) en Europa (6,3) van nowGo. Lees meer over de beste reisverzekeringen.

Bron: Consumentengids december 2018

Spaarrekening/-deposito

Hoewel de spaarrentes niet meer zo hard daalden, was het voor spaarders wederom geen goed jaar. Wel zijn er enkele aanbieders die opvallen door een relatief stabiel rentebeleid. De LeasePlan Bank bijvoorbeeld, die de rente al vele maanden op rij op 0,35% houdt. Of de CombiSpaarrekening van DHB Bank, waarop je in ruil voor een ‘wachttijd’ van 1 tot 3 maanden voor je geld kunt opnemen, een steevast hoge spaarrente ontvangt. Voor de beste rente op termijndeposito’s moet je tegenwoordig in de Baltische staten zijn: Blue Orange of de al haast vertrouwde Bigbank. Je spaargeld valt dan wel onder het depositogarantiestelsel van Letland respectievelijk Estland. Lees meer over de beste spaarrekeningen.

Zorgverzekering

Ben je je zorgverzekeraar trouw gebleven, dan is de kans groot dat je meer gaat betalen. Gemiddeld stegen de premies voor de basisverzekering met 6%. De goedkoopste zorgverzekering van 2019 is de Gewoon ZEKUR polis van de gelijknamige verzekeraar. Deze kost €98,50 per maand. Daarmee is het wel opletten naar welke zorgverlener je gaat, want lang niet alle ziekenhuizen zijn gecontracteerd. Het meest tevreden waren de mensen in 2018 overigens over de kleinere verzekeraars DSW en Pro life. Beide kregen een ruime 8 van onze panelleden. Heb je je verzekering wel al opgezegd, maar nog geen nieuwe afgesloten? Dan heb je tot 1 februari de tijd om een nieuwe uit te zoeken!