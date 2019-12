Huisdieren en aansprakelijkheid

'Wat redelijk is, is lastig te zeggen', aldus een medewerker van FBTO's afdeling Schade in de afstudeerscriptie 'Schade aan dieren: Gewoon Zaakschade?'.

'Ik vraag altijd aan de klant wat de klant zelf redelijk vindt. Stel dat de klant het zelf zou moeten betalen, zou de klant de kosten dan ook maken? Dit kan een richtlijn zijn. Er wordt ook gekeken naar de dagwaarde van een dier, maar het is niet zo dat we alleen maar naar de dagwaarde kijken. We bekijken altijd het totaalplaatje.

Stel: een hond is onder de auto gekomen. De hond is 1 jaar oud en heeft destijds €700 gekost. De hond moet geopereerd worden, maar de kans op overlijden is zeer groot. De kosten voor een operatie zijn €2200. Dat lijkt mij persoonlijk niet redelijk. Maar stel dat de operatie nodig is en de verwachting is daarna dat de hond nog jaren vrolijk verder kan leven, dan zou ik zeggen dat de kosten redelijk zijn. Het is dus echt afhankelijk van de situatie wat redelijk is, per situatie moeten we bekijken wat redelijk is.'