Is een bootverzekering verplicht?

Dekking AVP

Je kunt een (WA-)bootverzekering afsluiten. Maar soms biedt de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) uitkomst. In geval van aansprakelijkheid voor schade met betrekking tot een vaartuig biedt elke AVP dekking, als:

Het vaartuig korter is dan 15 meter en niet is uitgerust met een motor waarmee een snelheid van meer dan 20 km/uur gehaald kan worden.

Het vaartuig niet is uitgerust met een (buitenboord)motor met een vermogen van meer dan 3 kW (ongeveer 4 PK). Dit geldt ook voor op afstand bedienbare modelboten.

Je zeilboot een zeiloppervlakte heeft van maximaal 16 vierkante meter.

Je passagier bent.

Dit zijn boten/situaties waarvoor je geen vaarbewijs nodig hebt.

Ruimere dekking

Een aantal aansprakelijkheidsverzekeraars biedt een wat ruimere dekking:

ABN Amro, Allianz Direct, Ohra, United Insurance en Vereniging Eigen Huis hanteren voor schade veroorzaakt met of door een zeilboot een maximaal zeiloppervlak van 20 vierkante meter.

ASN, ASR, Ik kies zelf van a.s.r. en ING laten de beperking wat betreft het zeiloppervlak helemaal varen. Aansprakelijkheid voor schade met of door een zeilboot is daar gedekt als de zeilboot kleiner is dan 15 meter en niet harder kan varen dan 20 km per uur.

Aegon biedt ook een ruimere dekking, via de optionele dekking ‘Boten’. Daarmee zijn ook zeilboten met een zeiloppervlakte groter dan 16 vierkante meter en/of een motor met een vermogen van meer dan 3 kW verzekerd. De boot zelf moet dan ook bij Aegon zijn verzekerd.

Andere verzekeraars met een speciale bootverzekering zijn bijvoorbeeld ANWB, FBTO en Nationale-Nederlanden.

Joyvaren

De meeste aansprakelijkheidsverzekeringen voor particulieren bieden ook dekking voor ‘joyvaren’ (of joysailing). Dit is het onrechtmatig gebruik van een vaartuig, zónder de bedoeling zich dit vaartuig toe te eigenen. Bijvoorbeeld: een minderjarige forceert met geweld een slot van het boothuis, vaart er met een willekeurige boot vandoor en veroorzaakt daarmee schade bij anderen. Hij is dan aansprakelijk en de schade wordt gedekt door de AVP van zijn ouders, behalve bij:

Aon

De Goudse

Hema

Klaverblad

Schade aan het vaartuig zelf tijdens joyvaren is doorgaans ook gedekt. Daarbij geldt wel een maximumbedrag, dat varieert van €7500 tot €25.000. De volgende verzekeraars vergoeden schade aan de boot niet:

Aon

De Goudse

Hema

Klaverblad

Univé

ZLM

Kitesurfen

Een vorm van watersport die in Nederland de laatste jaren flink aan populariteit wint, is kitesurfen. Hierbij sta je op een kleine surfplank met een vlieger in de hand. Aansprakelijkheid voor schade door kitesurfen is bij de meeste verzekeraars gedekt, maar niet bij: