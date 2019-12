Aansprakelijkheidsverzekering kiezen: waar let je op?

Met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) dek je jouw aansprakelijkheid voor schade aan personen (letselschade) en aan zaken. Je hoeft de schade niet zelf veroorzaakt te hebben. Een gesprongen waterleiding die waterschade veroorzaakt bij de buren, is bijvoorbeeld schade die je niet direct zelf veroorzaakt hebt. Toch wordt de schade op grond van de wet aan jou toegerekend. We spreken in dit geval over risicoaansprakelijkheid.

Voorwaarde om uit te keren is dat jij aansprakelijk bent voor de te verhalen schade aan personen of zaken. Als dat het geval is, zijn ook de gevolgschades (de daaruit voortvloeiende schade) gedekt.