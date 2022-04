Wereldwijd dekking

Alle door ons onderzochte aansprakelijkheidsverzekeringen hebben werelddekking. Dat betekent dat je in het buitenland bent verzekerd tegen dezelfde schades als in Nederland. Veroorzaak je een grote schade in het buitenland? Dan moet je meestal aan de plaatselijke overheid een waarborgsom betalen. Hiermee heeft het slachtoffer meer zekerheid dat de schade geregeld wordt.

Hoogte van de waarborgsom

Tot welk bedrag je hiertegen verzekerd bent, loopt uiteen van €25.000 (Ditzo) tot €500.000 (Avéro Achmea). Ongeveer de helft van de verzekeraars keert maximaal 10% van het verzekerd bedrag uit als waarborgsom.

Brandschade aan je vakantiehuisje

Ook op vakantie is schade aan gehuurde zaken, zoals een kluisje, in de regel uitgesloten van dekking op de AVP.

Er is wel één uitzondering: wanneer tijdens een vakantie in het buitenland brand ontstaat aan het vakantiehuisje. Ben jij (of een mede-verzekerde) hiervoor aansprakelijk? Dan is de schade aan het huisje en de behorende inboedel gedekt. Doorgaans tot het verzekerd bedrag (variërend van €1 tot €5 miljoen), behalve bij ABN AMRO (maximaal €75.000) en Inshared (tot €125.000).

Opvallend genoeg sluiten Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO, Interpolis en SNS vakantiehuisjes in Nederland uit.

Waterschade aan je vakantiehuisje

In geval van waterschade op het vakantieadres zijn de verschillen tussen verzekeraars veel groter. Allianz, Allianz Direct, ANWB, de Goudse, SNS, Unigarant, Univé en Verzekeruzelf.nl vergoeden deze schade nooit. ABN AMRO en Avéro Achmea vergoeden wel waterschade aan het huisje. Zij vergoeden níet de schade aan de inboedel.

Let op: sommige verzekeraars vergoeden de schade alleen als het water plotseling en onverwachts uit leidingen, apparaten of sanitair is gestroomd. Dit geldt dus niet bij schade als je bijvoorbeeld bent vergeten de badkraan dicht te draaien.

Andere schades

Voor andere schade in of aan je vakantiehuisje biedt de aansprakelijkheidsverzekering meestal geen oplossing. Gunstige uitzonderingen hierop zijn Avéro Achmea, Centraal Beheer, FBTO en Interpolis. Schade door andere oorzaken dan brand of water is bij hen gedekt tot maximaal €500 per gebeurtenis.

Dekking op de reisverzekering

Ook de reisverzekering kan (aansprakelijkheid voor) schade aan het logiesverblijf vergoeden. Meestal is dit standaard meeverzekerd in de basisdekking of met de bagagedekking van de reisverzekering. De verzekerde bedragen liggen beduidend lager dan die bij de AVP en variëren van €100 tot €1500. Alleen Klaverblad springt eruit, met een maximumvergoeding van €25.000.