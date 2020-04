Hoe werkt Hangouts?

Hangouts is een app waarmee je online contact kunt hebben, ook met beeld. Hoe werkt dit en wat zijn de privacy-risico's.

Wat heb je nodig?

Een Google-account

Een laptop, smartphone of tablet of pc.

Tip: zorg voor goede oordopjes of een koptelefoon. De ingebouwde mogelijkheden van je laptop of telefoon werken ook, maar geven vaak wat meer ruis.

Stappenplan installatie en gebruik

Privacy

Als je privacy belangrijk vindt, kun je Hangouts beter niet gebruiken.

Google is eigenaar van Hangouts en deelt informatie van en over gebruikers met advertentienetwerken. Dat is niet goed voor je privacy.

Omdat je Hangouts alleen kunt gebruiken met een Google-account stem je in met de voorwaarden van Google. En mogen de app en website informatie delen. Dit kun je niet weigeren.

Wel kun je de privacy instellingen aanpassen via je Google-account. Je kunt onder andere de link met het advertentienetwerk DoubleClick opheffen.

Hangouts vraagt ook om toegang tot je contacten. Als je dit toestaat, worden je contacten periodiek naar de Google-servers verzonden. Dat is ook niet goed voor je privacy. Maar als je dit niet toestaat, moet je voor elk nieuw gesprek een contactpersoon toevoegen.

Vind je privacy belangrijk? Kijk dan naar een privacyvriendelijk alternatief zoals Signal.

Dataverbruik

Tijdens videobellen verbruik je internetdata. Om je een idee te geven: 4 minuten bellen kost je qua data circa 1 MB. Via 4G kan dit snel oplopen. Kijk daarom of je mobiele abonnement nog past bij je verbruik.

Sim only en mobiele abonnementen vergelijken Belminuten Sms Onbeperkt internet Ja Nee MB data Toestel bij abonnement Ja Nee Vergelijk

Lees ook: