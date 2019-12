KPN Sneller Internet Buitengebied 4G

Eerste indruk|Met Sneller Internet Buitengebied biedt KPN sneller internet voor thuis via het mobiele 4G-netwerk. Is er niet voldoende snel internet verkrijgbaar, dan kan dit een alternatief zijn, als je aan de voorwaarden voldoet.

Updates

6 december 2018

KPN's Sneller Internet Buitengebied is geen losse dienst, maar een aanvulling op je vaste internetverbinding thuis. Je kunt je vaste internetabonnement bij KPN dus niet stopzetten. Ook geldt het niet voor elke postcode. T-Mobile's Unlimited 4G voor Thuis kun je wel als losse dienst afnemen.

1 augustus 2017

Sneller Internet Buitengebied heeft momenteel geen datalimiet meer. Voor €39 per maand kun je nu onbeperkt internetten. Klanten die al een vaste internetverbinding bij KPN afnemen kunnen gratis gebruikmaken van KPN Sneller Internet Buitengebied.

Conclusie

Voor veel adressen in het buitengebied - waar (erg) traag internet beschikbaar is - kan KPN Internet Buitengebied uitkomst bieden. De snelheden wisselen per locatie in onze kleine steekproef tussen matig (10 Mbit/s) en redelijk hoog (50 Mbit/s). Met het abonnement dat maandelijks 50 GB aan datategoed biedt, kun je als gemiddelde internetter redelijk uit de voeten.

Wil je regelmatig gebruik maken van alles wat snel internet te bieden heeft - zoals hoge kwaliteit internetvideo via Netflix - dan kan de 50 GB (veel) te beperkt zijn. Ook bij een gezin met kinderen en meerdere internetapparaten kan de hoeveelheid data ontoereikend zijn.

Wat product en prijs betreft zijn er voor het buitengebied geen betere alternatieven. In vergelijking met meer stedelijke gebieden krijg je echter veel minder waar voor je geld. Een gemiddeld kabelinternetabonnement kost ook zo'n €50 per maand, levert een snelheid van meer dan 100 Mbit/s en onbeperkt dataverkeer. Bovendien krijg je dan voor een kleine meerprijs ook een tv-abonnement erbij, wat bij het KPN Internet Buitengebied niet mogelijk is.

Hoe werkt het?

Nederland is een van de landen met de hoogste beschikbaarheid van snel internet. Toch is het niet op elk adres verkrijgbaar. Is er wel ADSL-internet, dan valt de snelheid soms tegen bij een grote afstand tot de wijkkast. Voor dergelijke situaties, meestal in de zogenoemde buitengebieden, heeft KPN sinds kort een speciaal 4G-abonnement (4G staat voor het snelste mobiele netwerk).

Je ontvangt het internetsignaal draadloos via het mobiele telefonienetwerk en met de bijgeleverde modemrouter kun je internet bedraad of via wifi verder door het huis verspreiden. Het abonnement zou snelheden hoger dan ADSL en vergelijkbaar met een instapabonnement kabelinternet op moeten leveren.

De kosten zijn €40 (tijdelijk €32,50) met een maandelijks tegoed van 10 GB. Of 50 GB voor €50 per maand.

Behoud je bellen en internet via de vaste lijn of of neem je dat erbij (€32,50/maand), dan worden deze datahoeveelheden verdubbeld en krijg je €5 korting op het maandbedrag.

Ongebruikt tegoed kun je niet meenemen naar de volgende maand.

In de praktijk

Net als we met een eerdere uitgebreidere test met mobiele telefoons al concludeerden: de snelheid van mobiel internet is op iedere locatie anders. Met de 4G-modemrouter die KPN meelevert, halen we bij een kleine steekproef:

in het meest gunstige geval snelheden van ruim 50 Mbit/s;

op de slechtste plek bleef de snelheid rond de 10 Mbit/s steken.

Ter vergelijking: met ADSL haal je maximaal 16 Mbit/s (in de stad met VDSL meer), maar in buitengebieden kan de snelheid (ruim) onder de 5 Mbit/s uitkomen.

In de meeste gevallen zal de snelheid voldoende zijn om op 1 apparaat tegelijkertijd hoge kwaliteit (full HD) Youtube-filmpjes te bekijken. Zijn er meerdere gezinsleden die dit tegelijk willen kunnen doen, dan hangt het van de situatie af of dit helemaal haperingsvrij lukt. Als de ontvangst in je huis goed genoeg isvoor 15 Mbit/s of meer, moet dit weinig problemen opleveren.

Databundel: weinig of redelijk?

Met de 50 GB per maand databundel van de duurste abonnementsvorm kun je redelijk uit de voeten, zolang je niet te veel internetvideo kijkt. Maar met dagelijks 1 uur hoge kwaliteit (full HD) video via Netflix of Youtube kom je al aan 50 GB, exclusief overig internetgebruik. Ook bij een gezin met kinderen en meerdere internetapparaten kan de hoeveelheid data ontoereikend zijn. Zeker wanneer er games worden gedownload op de spelcomputer of via Steam.

Het abonnement met 10 GB datategoed raden we alleen aan bij minder intensief gebruik, waarbij met name weinig internetvideo wordt gekeken of in lagere kwaliteit (zoals NPO uitzendinggemist).

Ben je door je databundel heen, dan valt de snelheid terug naar een tergend trage 64 Kbit/s downloadsnelheid. Er is dan maximaal 1GB aan data (met 4G-snelheid) bij te kopen.

Te lage snelheid?

De snelheid van mobiel internet is niet alleen afhankelijk van geografische locatie, maar ook van de plaats in huis en objecten als bomen en gebouwen in de buurt. Voor de hoogste snelheid is het daarom van belang het modem bij een raam te plaatsen en de kamer met het beste signaalontvangst te zoeken.

Zorgt dat nog niet voor een acceptabele snelheid, dan is er een betere antenne leverbaar die op de meegeleverde modemrouter kan worden geplaatst.

Ben je niet tevreden met de snelheid die op jouw adres wordt gehaald, dan kun je het abonnement binnen 14 dagen kosteloos annuleren.

Wat is KPN Internet Buitengebied?

Internet voor thuis via het mobiele 4G-netwerk van KPN. Je ontvangt het signaal draadloos en kunt internet door middel van een modemrouter binnenshuis op meerdere apparaten (tegelijk) gebruiken. 4G is de nieuwste (vierde) generatie van het mobiele netwerk dat ook door telefoons wordt gebruikt om sneller mobiel te kunnen internetten.

Kosten

€40 per maand voor een 10 GB databundel (tijdelijk €32,50).

€50 per maand voor een 50 GB databundel.

Met KPN Compleet (behouden vaste aansluiting voor bellen/internet à €32,50 per maand), verdubbelt de databundel naar 20 respectievelijk 100 GB.

KPN levert een Huawei E5186s 4G modemrouter mee. Deze kost eenmalig €99. De aansluitkosten bedragen €20.

Voor wie

Internet Buitengebied is voorlopig alléén beschikbaar voor adressen:

met minder dan 6 Mbit/s internetsnelheid via ADSL en geen geplande snelheidsverhoging in komende 6 maanden;

buiten stads- of dorpskernen;

met voldoende capaciteit op het 4G-netwerk.

Vul de postcodechecker bij KPN in om te zien of KPN Internet Buitengebied op je adres beschikbaar is.

4G-Modemrouter

De door KPN geleverde Huawei E5186s beschikt- naast het modem om 4G internet te ontvangen - over een dual-band draadloze router, waarmee hij het internet draadloos via wifi door het huis kan verspreiden.

Hij ondersteunt de nieuwe draadloze standaard, AC, waarmee in sommige situaties sneller data binnenshuis verzonden kan worden. Er zijn ook 4 (gigabit) aansluitingen om apparaten met een netwerkkabel aan te sluiten en een usb-poort voor een printer of usb-opslag.

