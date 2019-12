Servicenummers duurder en goedkoper

Het effect van de maatregelen is dat het verschil tussen vast en mobiel bellen van servicenummers kleiner wordt.

Overheidssite ConsuWijzer.nl belooft nog een update omdat uitleg over álle nieuwe regels complex is, maar het komt volgens ConsuWijzer in ieder geval neer op het volgende:

Bellen met een mobiel naar 0900-nummers veel goedkoper

Heb je een mobiel telefoonabonnement? Dan mag je telecomaanbieder de belkosten voor het bellen naar een 0900- of ander servicenummer niet meer buiten de bundel laten vallen. Bovenop de belkosten komen nog steeds wel de kosten van het servicenummer zelf. Deze kosten bepaalt de aanbieder van het servicenummer en niet je telefoonaanbieder.

Omdat de belkosten niet meer buiten de bundel mogen vallen, wordt het bellen naar 0900-nummers dus goedkoper. Want bellen buiten de bundel kost vaak rond de 25 tot 35 cent per minuut. Dus heb je nog minuten tegoed? Dan gaan ze daar gewoon vanaf. Is je bundel op? Dan mogen deze kosten niet hoger zijn dan de kosten die je betaalt als je buiten je bundel naar een vast telefoonnummer in Nederland belt.

Bellen met de vaste lijn naar 0900-nummers iets duurder

Als je belt met een vaste lijn, betaal je nu alleen de kosten die het servicenummer rekent. Je betaalt nog niet apart voor de belkosten van het gesprek. Vanaf 1 juli 2013 ga je wel voor deze belkosten betalen. Net als bij mobiel krijg je dan eerst zo'n soort bericht te horen: "Dit gesprek kost [bedrag] per minuut, plus uw gebruikelijke belkosten." Deze kosten mogen niet hoger zijn dan de kosten die je betaalt als je naar een vast telefoonnummer in Nederland belt. En ze mogen niet buiten de bundel vallen (als daar van sprake is). Tenzij je geen tegoed meer hebt.

0800-nummers nu echt helemaal gratis

Als je vanaf je mobiel naar een 0800-nummer belt, mag je aanbieder daar vanaf 1 juli 2013 geen kosten meer voor vragen. De meeste aanbieders doen dit nu ook al niet. Voor de vaste lijn was dit al zo.

Vanaf maandag 1 juli 2013 vind je op ConsuWijzer.nl meer uitleg over alle nieuwe regels.

Nieuwe regels per juni 2014

De hiervoor genoemde regels zijn onderdeel van een pakket aan wetgeving om de kosten voor het bellen van servicenummers transparanter te maken. Vanaf 13 juni 2014 gelden er nieuwe regels die nog verder gaan en (nog) gunstiger zijn voor de consument:

Klantservicenummers voor nieuwe klanten: 1 euro per gesprek . Vanaf juni 2014 jaar mogen bedrijven hun klanten maximaal 1 euro per gesprek vragen, hoe lang het gesprek ook duurt. Daarnaast gelden de gewone belkosten voor dat gesprek.

. Vanaf juni 2014 jaar mogen bedrijven hun klanten maximaal 1 euro per gesprek vragen, hoe lang het gesprek ook duurt. Daarnaast gelden de gewone belkosten voor dat gesprek. Gratis klantenservice voor bestaande klanten. Heb je iets gekocht bij een (web)winkel, of heb je een vaste relatie met een leverancier (bijvoorbeeld een energiebedrijf) en wil je de klantenservice bellen, dan hoef je vanaf juni 2014 helemaal niets extra's te betalen voor dat gesprek, naast de gewone belkosten.

Bedrijven krijgen, zoals gezegd, tot 13 juni 2014 de tijd om deze nieuwe regels in te voeren.



(Bron: ConsuWijzer (nieuwe regels per 1 juli 2013) en Rijksoverheid.nl (regels vanaf juni 2014))