UPC Horizon: review

Al meer dan een jaar geleden door UPC aangekondigd, maar nu is écht te bestellen voor nieuwe en bestaande klanten: de Horizon mediabox. En met deze lancering is het nu eindelijk ook bij UPC mogelijk om thuis live tv te kijken op een smartphone, tablet of laptop. Was het het wachten waard? [klik op de afbeelding rechts om de video te bekijken]

Handige app

De Horizon TV App is goed gelukt: je hebt keuze uit veel tv-zenders die je direct live kunt kijken. De zenders starten vlot op, maar het beeld heeft een wat lage resolutie. Wel zijn de zenders zonder haperingen te bekijken. Verder is er een tv-gids ingebouwd, waarmee je ook tv-programma's kunt opnemen, zelfs buitenshuis. De gids is overzichtelijk, maar het duurt even voordat alle informatie is verschenen.

Mediabox: traag menu

Dan de Horizon mediabox, waar UPC ook flink zijn best op heeft gedaan. Het menu is onherkenbaar veranderd en ziet er modern en netjes afgewerkt uit. Om het menu overzichtelijk te houden, zijn veel functies ver weg gestopt. Hierdoor moet je veel vaker klikken dan om bijvoorbeeld informatie over een tv-programma te bekijken of om een opnametijd aan te passen. Daarnaast reageert het menu ook nog eens traag, net als de oude mediaboxen, die ook al geen snelheidsmonsters waren.

De nieuwe afstandsbediening maakt het ook niet makkelijker: veel knoppen die direct toegang gaven tot bepaalde functies, zoals bijvoorbeeld de info-knop of de DVR-knop, zijn niet meer. Je moet nu altijd via het menu werken om informatie op te vragen of instellingen te wijzigen.

Zoeken

De verbeterde zoek-functie komt in het nieuwe menu prominent naar voren. Hiermee kun je met één zoekopdracht de tv-gids, de opgenomen programma's en Video On Demand doorzoeken. De resultaten die de zoekfunctie geeft zijn goed. Het zou een eenvoudige manier moeten zijn om snel een tv-programma te vinden, maar helaas is de invoer van een zoekterm vreselijk onhandig: alle letters van het alfabet staan op een rijtje en hier moet je van links naar rechts doorheen om de letters een voor een aan te klikken. Zeker door de trage reactietijd duurt dit wel even.

UPC heeft nog een tweede app aangekondigd, waarmee je de Horizon box kunt bedienen. Deze heet de UPC Horizon TV Remote App, niet te verwarren met de live-tv-kijk-app! Hiermee zou het invoeren van tekst een stuk eenvoudiger moeten worden. Wanneer deze afstandsbediening-app te downloaden is, is nog onbekend.

Persoonlijke kijktips

Nieuw zijn de persoonlijke kijktips die de Horizon mediabox geeft op basis van je kijkgedrag. Je vindt ze in het menuonderdeel 'Aanbevolen'. Of het goed werkt is in onze korte testperiode lastig te beoordelen, maar het lijkt er op dat de Horizon box een kort geheugen heeft. Wie op een dag een aantal kookprogramma's kijkt, vindt bijna alleen maar kookprogramma's terug onder de aanbevolen programma's, ook al heb je de weken daarvoor geen kookprogramma gezien. Mocht je het geen prettig idee vinden dat de mediabox zo nadrukkelijk bij houdt wat je kijkt, dan kun je deze functie ook uitzetten.

Foto's kijken

Je kunt andere apparaten, zoals je pc of tablet, verbinden met de Horizon mediabox. Hiervoor moet wel software van Twonky (een externe partij) gedownload worden. Gelukkig doet de monteur die de mediabox komt installeren dit ook voor je, want het hele proces is niet eenvoudig. Maar eenmaal geïnstalleerd, werkt het goed. Je kunt via het menu (wel vaak klikken) naar een van de apparaten om foto's, muziek en video's te openen die op dat apparaat staan opgeslagen.

Het is een toegankelijke manier om op deze manier op de bank vakantiefoto's te kijken. Helaas zien de foto's er wat korrelig uit en is het niet mogelijk een diavoorstelling te bekijken. Je moet de foto's nu een voor een openen, wat erg onhandig is.

Opnemen

Met de Horizon mediabox kun je tot vier zenders tegelijkertijd opnemen. Natuurlijk kun je met deze mediabox ook live televisie pauzeren en terugspoelen. Nieuw is dat je niet alleen de zender die je op dat moment kijkt, kunt terugspoelen, maar ook de zender die je daarvoor keek. Zo kun je met wat handig terugspoelen en zappen twee tv-programma's tegelijk kijken. Maar een van de twee programma's opnemen is eigenlijk handiger.

Je moet even weten dat je de opnames die je hebt gemaakt in het menu kunt terugvinden onder de allesomvattende naam "mijn media". De opnames worden niet meer in een lijst getoond met hun naam en datum wanneer ze zijn opgenomen, maar alleen als plaatjes. Dit ziet er gelikt uit, maar pas als je een plaatje aanklikt, krijg je meer informatie, zoals de programmanaam en tv-zender. Het is echt een gemis dat deze informatie nu niet meer in een oogopslag beschikbaar is.

Pluspunten

Je kunt tot vier zenders tegelijkertijd opnemen.

Foto's en video's die opgeslagen staan op je computer via de mediabox afspelen op je tv.

Met één zoekopdracht kun je zoeken in alle aangesloten media.

De Horizon mediabox zet HD-zenders automatisch op de juiste plek in de zenderlijst: bijvoorbeeld Nederland 1 op 1 en niet meer op 71.

Horizon TV App voor iPad en iPhone werkt vlot en handig en is voor alle UPC klanten met digitale tv en internet te gebruiken.

Minpunten

Op de afstandsbediening zijn veel directe knoppen verdwenen.

In het menu moet veel geklikt worden.

Het menu reageert traag.

In het overzicht van gemaakte opnames worden alleen afbeeldingen getoond, geen opnameinformatie.

Geen diavoorstelling van foto's mogelijk.

Tekst invoeren gaat zeer onhandig.

Video On Demand moet gehuurd worden via de mediabox, voordat je het kunt bekijken via de Horizon TV App.

Veel klachten over UPC Horizon

Bij de Consumentenbond zijn sinds de lancering van de UPC Horizon mediabox veel klachten binnengekomen. Mensen moeten lang wachten voordat de monteur komt en in sommige gevallen werkt de box niet goed, waardoor mensen geen internet, televisie of telefonie hebben. Ook geeft de mediabox in combinatie met veel televisies (met name Philips en Sony) een groene of roze gloed in het beeld. UPC erkent de problemen, lees hier hun reactie op vragen van de Consumentenbond.

Update: UPC Horizon panel

(13-2-2013) De problemen met de UPC Horizon mediabox zijn voor veel consumenten nog steeds niet voorbij. Om te zien hoe UPC de problemen oplost en welke gebreken open blijven staan, start de Consumentenbond het UPC Horizon Panel. Via een online vragenlijst houdt de Consumentenbond de vinger aan de pols over de problemen met de UPC mediabox.

Update: H2-update

(16-9-2013) In de zomer heeft UPC een grote update uitgerold die de grootste gebruiksproblemen met de Horizon mediabox moet verhelpen. De mediabox zou sneller, gebruiksvriendelijker en stabieler worden.We vragen het UPC Horizon Panel weer om hun mening. Hou de ontwikkelingen in de gaten op onze speciale pagina over het UPC Horizon Panel.

Update: UPC Horizon in TROS Radar

(14-10-2013) Het consumentenprogramma TROS Radar besteedde 14 oktober aandacht aan de problemen met de Horizon mediabox. De Consumentenbond introduceerde een hulppakket voor consumenten die nog steeds problemen ervaren met de stabiliteit, snelheid en het gebruiksgemak van hun Horizon mediabox.

Update: Meld uw problemen

(7-1-2014) Bij de Consumentenbond blijven klanten over UPC Horizon binnenkomen. Maakt u nog geen deel uit van ons UPC Horizon Panel? Vul dan de vragenlijst in.

UPC Horizon: Wat is het?

Horizon TV is de klinkende naam die UPC heeft gegeven aan het nieuwe tv-kijken. Hiervoor introduceerde UPC in september 2012 een nieuwe mediabox en nieuwe apps voor iPhone en iPad. Ook kunnen UPC klanten met digitale tv en internet online tv kijken via de website www.horizon.tv.

Horizon mediabox

De Horizon mediabox is gemaakt door Samsung, is geschikt om HD te kijken en heeft een ingebouwde harde schijf van 500 GB. Hiermee kun je ongeveer 100 uur aan tv-programma's opnemen. Je kunt vier zenders tegelijkertijd opnemen. Het menu is vernieuwd en is uitgebreid met apps en persoonlijke kijktips.

Verbinden met andere apparaten

Nieuw is ook de mogelijkheid om andere apparaten in het thuisnetwerk te verbinden met de Horizon mediabox. Zo kun je bestanden, zoals foto's en video's, die opgeslagen zijn op je computer of tablet, via de mediabox bekijken op je tv. Hiervoor moet wel eerst de software van Twonky, een externe partij, geïnstalleerd worden.

Horizon TV app

Onder andere KPN en Ziggo hadden het al een hele tijd, maar nu is het ook bij UPC mogelijk om live televisie te kijken op je smartphone of tablet. Via de Horizon TV app kun je tot 80 zenders (afhankelijk van je abonnement) live kijken. Ook kun je de tv-gids en het Video On Demand aanbod raadplegen. Je kunt ook series en films uit Video On Demand via de app bekijken. Je moet ze dan wel eerst huren op je tv.

Alle UPC-klanten met digitale tv en internet van UPC kunnen de Horizon TV app gebruiken met hun 'mijn upc'-account, ook als ze geen Horizon mediabox hebben. De app is beschikbaar voor iPhone en iPad. De Android-varianten worden begin 2013 verwacht. Wie geen smartphone of tablet heeft, kan ook op een laptop of pc live tv kijken via de website www.horizon.tv.

Nieuw abonnement

Nieuwe klanten die een abonnement met opnamefunctionaliteit nemen, krijgen automatisch de Horizon mediabox. Ook bestaande UPC-klanten kunnen overstappen naar een abonnement met de Horizon mediabox. De Horizon box is alleen te krijgen bij alles-in-een pakketten. Voorlopig wordt hij door een monteur gratis geïnstalleerd.