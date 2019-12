Vaste telefonie duurder bij Ziggo

Nieuws|Even opletten: bel je via Ziggo-telefonie naar een ander vast toestel in Nederland, dan betaal je per 1 september 2011 niet meer 3 cent per minuut, maar wel 8 cent.

Het meer dan verdubbelde tarief is een 'versimpeling' van het tarievensysteem bij Ziggo. Bellen naar mobiel kost van nu namelijk ook 8 cent per minuut. Voorheen was dit 15 cent. Dit laatste sluit wel mooi aan op een trend dat mensen steeds meer (naar) mobiel bellen.

Maar voor consumenten die altijd dachten 'zuinig' te zijn door met hun vaste telefoon naar een ander vast toestel te bellen, is de versimpeling flink balen: zij kunnen rekenen op een hogere factuur. Neem een veelbeller die 300 minuten per maand belt naar vaste telefoons: die heeft vanaf september niet meer €9 euro aan gesprekskosten maar wel €24 (nog even exclusief de startkosten van ieder gesprek à 8 cent).

Zulke veelbellers kunnen bij Ziggo VolopBellen Altijd overwegen, een uitbreiding op het abonnement à €10 per maand, voor telefonie naar gewone vaste nummers zonder gesprekskosten. Bellen tussen Ziggo-abonnees onderling is al gratis zonder speciaal abonnement.

Eerder in 2011 hebben hebben ook andere providers (waaronder KPN) hun telefonietarieven flink aangepast. Bestudeer zeker even de tarieven van de eigen aanbieder.



De nieuwe Ziggo-telefonie-tarieven op een rij: Ziggo.nl