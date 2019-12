Update je Philips TV voor CI + CAM van Ziggo

Op de site van Ziggo staat een overzicht van televisies met CI+ die zijn goedgekeurd voor gebruik met de CI+ CAM, ook wel Digitale Televisie Module genoemd door Ziggo. De Philips tv's met CI+ uit 2009 zijn echter nooit gecertificeerd door Ziggo.

Dit betekent echter niet dat je geen CI+ CAM kunt gebruiken op deze Philips televisies. Dit is namelijk nog wel mogelijk na een update van de firmware (het stuurprogramma) in de TV.

In dit artikel leggen we uit hoe je firmware moet updaten. Een waarschuwing vooraf: Ziggo staat niet in voor een probleemloze werking van de tv's op haar netwerk. Bij problemen verwijst Ziggo naar de Philips klantenservice: 0800-0230076 (gratis). Hoe groot het risico op problemen is weten we niet. Vooralsnog lijkt de kans klein.

Firmware updaten

Philips biedt voor alle CI+ modellen uit 2009 nieuwere firmware aan. Je hebt hiervoor een USB-stick nodig (minimaal 64 MB) en een programma op de pc dat .zip-bestanden kan lezen, zoals WinZip.

Met de USB-stick transporteer je de update naar je pc. Het kan zijn dat de nieuwste firmware al geïnstalleerd is, maar dat merk je vanzelf wanneer je de firmware gaat updaten.

Te volgen stappen

zoek op de site van Philips naar het model televisie dat je hebt (bijvoorbeeld 42PFL9664H intypen in het 'zoeken'-vak); klik op de optie 'Ondersteuning voor….'; klik op de optie 'Software en drivers'; klik op de zip-file die rechts verschijnt. Kies in het venster dat vervolgens opent voor 'Opslaan'; kies de plek op de eigen computer waar het Zip-bestand moet worden opgeslagen en onthoud deze locatie; klik vervolgens op de link 'Firmware Upgrade - Leesmij bestand' om te lezen hoe je dit gedownloade bestand op je tv kunt krijgen en de update kunt uitvoeren. Dit document beschrijft duidelijk en stap-voor-stap de te volgen procedure.

Na afloop van de update werkt je Philips TV wel met de CI+ CAM. Je hebt natuurlijk nog wel zo'n CAM nodig en daarbij een geactiveerde smartcard van Ziggo die bij je abonnement hoort.

Plaats de smartcard op de juiste wijze in de CI+ CAM en plaats vervolgens de CAM in de daarvoor bestemde Common Interface (CI) sleuf van de televisie.

Zoek eventueel in de handleiding van de televisie op waar deze sleuf zich bevindt en op welke wijze de CAM erin geplaatst moet worden. We hebben deze procedure zelf uitgeprobeerd op een Philips 42PFL9664H/12 en na de update werkte de CI+ CAM zonder problemen.